Школы алтайского края получили новые музыкальные инструменты

Источник новости: Lenta.ru
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7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет. Этот день он провел дома в...
Коронавирус в Италии и Польше сегодня 5 апреля, сколько зараженных и погибших
Пандемия коронавируса продолжает забирать тысячи человеческих жизней. Эпицентром инфекции 2019-NCOV в Европе стала Италия. Число зараженных по всей стране превысило более 120 тысяч, от...
В Сирии разбомбили колонну американских военных
На востоке Сирии разбомбили колонну американских военных – есть погибшие и раненые.Несколько часов назад средства массовой информации сообщили о том, что неизвестные осуществили нападение...
На самом деле коронавирусом заражены 10 млн человек: австралийский врач не доверяет официальной статистике
По словам Брендана Мерфи, санитарного врача из Австралии, официальной статистике верить не нужно. В ней значительно занижено число заразившихся людей. Так, реальное количество...