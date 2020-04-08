В Совфеде оценили возможности бюджета в рамках поручений Путина

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента Владимира Путина в связи с коронавирусом, заявил первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. Его цитирует РИА Новости в среду, 8 апреля.

По его словам, средств хватит на дополнительные выплаты по всем статьям расходов, в том числе на выплаты врачам.

По словам Рябухина, из 18 триллионов рублей расходных обязательств есть возможность перераспределить сотни миллиардов рублей на решение тех актуальных задач, которые поставил российский лидер в ходе совещания с губернаторами 8 апреля.