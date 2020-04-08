Губернатор Алтайского края освежил указ самоизоляции запретом плановую госпитализацию больных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новые правки в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Новая версия делает акцент на работе медиков: там появился запрет на проведение плановой госпитализации пациентов в медицинские учреждения за исключением ряда особых случаев. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

Изменения в указе обусловлены решениями Координационного штаба при полпреде президента РФ в СФО по предупреждению и борьбе с распространением и постановлением главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Алтайского края». Теперь в регионе запрещается проводить плановую госпитализацию больных в медицинские организации, кроме исключительных случаев. Запрет не распространяется на пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих; пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

Также в соответствии новой версии указа больным запрещается посещать амбулаторно-поликлинические медицинские организации в плановом порядке, кроме случаев, когда заболевание или состояние пациента не терпят отлагательств, и промедление может привести к серьезному ухудшению здоровья или смерти. Кроме того, Временно была запрещена плановая вакцинация детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальных центрах.

Еще один временный запрет установлен на плановую диспансеризацию и плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. Пройти осмотр, невзирая на запрет, можно, если гражданину это необходимо для трудоустройства или для осуществления профессиональной деятельности, не противоречащей предыдущим изменениям в указе. Также запрет не распространяется на призывную медицинскую комиссию, медико-социальную экспертизу.

Последний пункт содержит в себе предписание, согласно которому граждане, прибывшие авиарейсом из Москвы в Алтайский край, должны в обязательном порядке самоизолироваться на две недели со дня прилета.

Упомянем, что предыдущие изменения в указе запрещали охоту на территории региона, однако разрешали жителям посещать родственников. В этой версии документа также содержались ограничения на оказание всех видов плановой медицинской помощи, в том числе осмотров и диспансеризаций, стоматологических услуг за исключением экстренных или неотложных ситуаций. Кроме того, в документе уточнялись исключения для организаций, которым разрешили работать в период апрельских «выходных».