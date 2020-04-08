Fitch: Турецкая экономика продолжит расти после окончания пандемии коронавируса

Валовой внутренний продукт Турции (ВВП) увеличится на 4,5% в 2021 году после борьбы в этом году с пандемией коронавируса, заявил Дуглас Уинслоу.

«В первом квартале этого года — до коронавирусного шока — экономический рост ускорился до более чем 6% … Теперь мы ожидаем очень резкое сокращение во втором квартале, более плавный рост в третьем квартале, а затем восстановление в четвёртом квартале, поскольку деятельность начинает нормализоваться после частичной блокировки», — цитирует его Duvar.

Издание напоминает, что, по данным Турецкого статистического института (TurkStat), экономика республики в 2019 году выросла на 0,9%.

Если вирус не будет эффективно сдерживаться, а условия частичной блокировки сохранятся и в третьем квартале, то ожидается значительно более слабый рост, предупредил Уинслоу.

Кроме того, указывая на обновлённый прогноз роста Fitch в размере 0,8% для Турции, несмотря на глобальное сокращение, Уинслоу отметил, что «одна из причин, по которой мы всё ещё прогнозируем незначительный рост ВВП на 2020 год в целом, заключается в сильном импульсе в начале года, вызванном восстановлением кредитования частных банков, а также более низкой процентной ставкой».

Он добавил, что значительный фискальный стимул через щит экономической стабильности Турции и дальнейшие меры по поддержке кредитования в государственных банках обеспечат некоторую дополнительную поддержку экономической активности.

Поскольку Fitch прогнозирует, что еврозона сократится на 4,2% в этом году, чистый экспорт Турции окажет негативное влияние на рост ВВП в этом году, отметил Уинслоу.

«Это, вероятно, перевесит выгоды для турецкой экономики от снижения импорта и любого потенциального перемещения экспортных мощностей», — подчеркнул он.

Уинслоу также сказал, что уровень инфляции в стране по итогам года был пересмотрен до 8,5%, что было вызвано «более слабым ростом ВВП».

Вместе с тем, по данным TurkStat, годовой уровень инфляции в марте составил 11,86%.

В сентябре прошлого года Анкара поставила целью инфляцию на этот год в размере 8,5%, в то время как Центральный банк прогнозировал 8,2%.

Fitch также прогнозирует снижение процентных ставок Турции на 100 базисных пунктов — до 8,75% в конце года.