Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса

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Представители разведывательного сообщества США предупреждали Белый дом о губительных последствиях коронавирусна нового типа для здоровья населения, а также для бизнеса еще в конце ноября 2019 года. Об этом сообщает телекомпания ABC, ссылаясь на свои источники.

Согласно сведениям источников, которые имели доступ к докладу Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США, опасения из-за вируса, который распространился в китайском городе Ухань еще в ноябре, были подробно описаны представителями спецслужб. Они выразили беспокойство, что он может являться серьезной угрозой для американских военных в Азии.

Отмечается, что авторы доклада тогда сочли, что последствия от данного вируса могут стать «катастрофическими». При этом эту информацию они не раз направляли в РУМО, Комитет начальников штабов ВС США, а также в Белый дом.

Кроме того, по данным телекомпании, в декабре по теме нового вируса регулярно устраивались брифинги, в которых участвовали высокопоставленные представители федерального правительства и членов Совета национальной безопасности Белого дома.