Таиланд автоматически продлил визы застрявшим в стране иностранцам

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Таиланд автоматически продлил до 30 апреля визы иностранцев, застрявших в стране из-за коронавируса, пишет The Royal Thai Government Gazette.
В Таиланде коронавирусом заразились 2369, скончались 30 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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