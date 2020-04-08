Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин

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В Великобритании нашли научное объяснение тому, почему мужчины чаще женщин страдают от пневмонии COVID-19, вызванной новым вирусом SARS-CoV-2. Об этом пишет научный журналист The Guardian Филип Бол (Philip Ball).

Первым фактором выделили форму поведения представителей сильного пола: в среднем мужчины более склоны удовлетворять разрушительные для здоровья потребности. Например, среди них больше тех, кто регулярно курит и употребляет алкоголь. Также автор статьи предположил, что женщины более склоны следовать совету регулярно мыть руки в то время, как мужчины могут им пренебречь.

Помимо этого, в статье допускается, что биологический фактор мог сыграть роль в разной частоте заражений среди полов. У мужчин более слабая иммунная система, таким образом они менее устойчивы к инфекционным заболеваниям, которые вызывают бактерии, пишет научный журналист. Возможное объяснение также кроется в том, что мужские половые гормоны, задействованные в поддержании работы иммунной системы, более слабо реагируют на патогены, чем женские гормоны.

Автор статьи напомнил, что в 2003 году в мире зафиксировали вспышку другого вируса, который также негативно влиял на работу дыхательных путей инфицированного. Тогда наивысшую смертность отметили среди мужчин. Таким образом, автор подчеркнул, что бывшая пандемия дает ученым основания полагать,что SARS-CoV-2 станет наиболее опасной для мужчин, а не для женщин.

Ранее 8 апреля сообщалось, что эпидемиолог из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде (США) рассказал о лучшем способе обезопасить себя от коронавируса и описал вред популярных средств защиты.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом.