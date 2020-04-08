Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время торжественной церемонии инаугурации в парке…

Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме. Об этом он написал на своем персональном сайте.

По его словам, нужно «убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным»

Градоначальник также заметил, что посещать «интервью в условиях самоизоляции — невозможно».

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