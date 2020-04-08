В текущих экономических условиях власти Алтайского края подсчитали выпадающие бюджета миллиарды

В результате развития кризисных явлений в российской экономике, которые власти называют «текущими экономическими условиями», из бюджета Алтайского края может «выпасть» 13 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом рассказал зампред краевого правительства, министр финансов Данил Ситников в ходе заседания рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Недобор будут компенсировать за счет увеличения дефицита и упрощения доступа к займам.

В ходе совещания были рассмотрены параметры исполнения бюджета Алтайского края. По поручению первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова был произведен перерасчет показателей на 2020 год «в текущих экономических условиях», по итогам которого краевые власти пришли к неутешительному выводу. По словам зампреда регионального правительства Данила Ситникова, «выпадающие» налоговые и неналоговые доходы для бюджета Алтайского края составят 13 млрд рублей. Для консолидированного бюджета региона эта цифра составит 18 млрд рублей, то есть значительно недоберут и муниципалитеты. В связи с этим он добавил, что в крае сформирован бюджетный резерв в размере 5,6 млрд рублей.

Напомним, что доходная часть бюджета Алтайского края, согласно информации на сайте Минфина, в 2020 году должна была составить 112,4 млрд рублей. При этом налоговая и неналоговая часть — почти 56,8 млрд рублей, средства федерального бюджета — около 55,3 млрд рублей. Таким образом, казна региона без дополнительных мер может недосчитаться примерно 22,9 % от собственных доходов или 11,5 % от всех поступлений.

Министр финансов также напомнил, что 1 апреля были подписаны восемь федеральных законов, направленных на обеспечение устойчивости экономики РФ. В основном они касаются бюджетного законодательства, упрощают процесс изменений в бюджетной росписи, позволяют превышать утвержденный дефицит и объем госдолга и пр. Вероятно, какими-то из этих мер воспользуется правительство Алтайского края, чтобы покрыть выпадающие доходы.

Очевидно, что такие потери доходов краевой казны связаны с резкой приостановкой работы многих организаций, предприятий и целых отраслей. В связи с этим губернатор Виктор Томенко отметил, что на федеральном уровне уже принят ряд решений по поддержке субъектов экономики. По его словам, в данный момент властям края необходимо оценить эффективность этих мер и получить отзыв от бизнеса. «Принятый на федеральном уровне обширный пакет решений предоставляет бизнесу льготы и послабления, отсрочки по платежам, кредитные каникулы и прочее. Мы вместе с предпринимательским сообществом Алтайского края должны внимательно изучить и оценить доступность этих мер, их влияние на ситуацию в экономике. Кроме того, у нас есть совершенно четкое понимание того, какие меры мы можем принять на региональном уровне. Мы должны оценить то, как у нас работают федеральные меры поддержки бизнеса, в том числе получить обратную связь от предпринимателей, которые занимаются разными видами деятельности. Это позволит нам принять верные решения, чтобы оказать субъектам экономики дополнительную помощь на региональном уровне», — сказал глава региона.

Ранее правительство Алтайского края расширило перечень направлений, по которым профильные организации могут вернуться к работе в период эпидемических ограничений. По оценке властей, это решение «в значительной мере соответствует ожиданиям бизнес-сообщества». Однако некоторые сферы оно не затронуло, в связи с чем они терпят большие убытки. Об этом, к примеру, недавно сообщили представители бьюти-индустрии, попросив Виктора Томенко разрешить вернуться к работе с соблюдением максимальных мер безопасности.

Напомним, что, несмотря на принятые федеральным правительством меры поддержки предпринимательства, многие бизнесмены и эксперты считают, что они не решают проблемы. Ранее ряд бизнес-организаций Алтайского края запросили у властей помощи на кризисный период. Помимо полного или частичного освобождения от уплаты налогов, арендной платы, платы за коммунальные услуги и выплат по кредитам предприятия малого и среднего бизнеса также просят компенсировать им часть оплаты труда для рабочих на период простоя. Все это чревато выпадением налоговых доходов из бюджета Алтайского края, но предприниматели считают, что их вполне может компенсировать федеральный бюджет. Как бы то ни было, краевые власти пока не спешат брать на себя инициативу по принятию каких-либо неординарных решений, хотя президент Владимир Путин в последнем обращении подчеркнул, что субъекты могут действовать по ситуации.