KyivGallery – лидирующая украинская онлайн галерея искусства

Вас приветствует первая украинская онлайн-галерея KyivGallery! Начиная с 2007 года, мы развиваем отечественный сегмент арт-рынка и помогаем находить предметы искусства для украшения домов и пополнения коллекций. У нас можно купить картины признанных мастеров и восходящих звезд.

О нашем проекте

Концепция онлайн-галереи родилась на фоне распространения интернет-технологий. Мы проанализировали украинский арт-рынок и обнаружили, что одним из препятствий на пути развития остаются физические расстояния между покупателем и художником. Традиционные галереи не способствуют преодолению этого препятствия. Они находятся на значительном удалении от покупателя, поэтому на их посещение нужно тратить время. К тому же площадь помещений не позволяет выставлять одновременно тысячи работ. Переход в сетевое пространство – единственный способ решить эти проблемы. Мы не ограничены пространством выставочных залов, поэтому в KyivGallery можно купить полотна всех жанров и направлений.

Преимущества покупки живописи в KyivGallery

Всегда на связи. Мы предоставим консультацию по вопросам, связанным с покупкой картин украинских мастеров, определением стоимости и выбора полотен для интерьера. Экспертная помощь. Специалисты проведут оценку стоимости полотна и расскажут о художественных особенностях произведения. Ассортимент. В тематике работ мастера не имеют ограничений. Основное требование – современность. Знакомство с художниками. На сайте KyivGallery есть подробная информация о мастерах. Просмотру доступны оцифрованные изображения всех работ, проданных и выставленных на продажу. Низкие цены. Расходы на аренду помещений и коммунальные услуги сведены к минимуму, поэтому в стоимость полотен, выставленных в KyivGallery, не включены дополнительные наценки.

Как выбрать картину?

Успешные поиски подходящего произведения требуют расстановки приоритетов и изучения ряда подробностей, связанных с созданием полотна и личностью автора. Здесь нет мелочей. По достоинству оценить понравившуюся картину непросто.

Тематика, техника и материалы

При выборе живописи нужно обозначить цель покупки. Украсить интерьер можно при помощи простых в техническом плане полотен. Например, картины в жанре абстракции отлично вписываются в современный дизайн. Квадраты, цилиндры и другие геометрические формы создадут ощущение строгости и определенности пространства. Для традиционного интерьера хорошее решение – пейзаж или натюрморт. Изображения гор с елями и соснами будут органично выглядеть на стене комнаты с зеленой или коричневой мебелью, а сочные груши и яблоки над деревянным столом на кухне позитивно повлияют на аппетит.

Для утилитарных целей желательно использовать работы, выполненные при помощи акварели или акрила. При написании знаковых для карьеры полотен большинство художников отдает предпочтение масляным краскам. Они имеют насыщенные цвета и медленнее разрушаются на свету. Достойное пополнение персональной коллекции обычно ищут среди масляной живописи.

Значение имеет и художественная самобытность. Необычный сюжет или уникальная техника могут увеличить стоимость холста в несколько раз. Произведения некоторых украинских метров покупали на международных аукционах за сотни тысяч долларов.

Ценность и цена

Минимальная стоимость картины включает расходы на материалы и потраченное время. Для ее определения достаточно обратить внимание на размер полотна, качество исполнения деталей, тип красок и холста. Добавочную стоимость определяет художественная самобытность, уникальность идей и решений. Субъективность оценок порождает недопонимание между мастерами и покупателями. К тому же художники склонны к установлению эмоциональных связей со своими творениями, увеличивающих их ценность. KyivGallery сотрудничает с экспертами в области искусства, поэтому при желании покупатели, перед тем как купить картину на холсте, могут получить консультацию и экспертное заключение.

Профессиональные навыки художника

Работы с простой композицией часто имеют высокую ценность благодаря своей неординарности. А вот приятный для взгляда пейзаж может оказаться вполне заурядным произведением. Определить ценность можно по основным и косвенным критериям. Например, по наличию профессиональной подготовки автора. Среди самоучек встречаются гении, но без обучения талант не может раскрыть себя полностью.

Законченное высшее образование – гарантия знакомства с традицией, владения основными техниками и понимания основных принципов художественной деятельности. В столичных вузах требования к абитуриентам выше, чем в провинциальных школах. Дипломы таких заведений могут быть свидетельством одаренности. Для развития таланта также нужна постоянная практика.

Востребованный художник, сумевший реализовать свой талант, организовывает выставки работ и принимает участие в международных конкурсах. Важно помнить, что творчество несет на себе отпечаток жизненного опыта и впечатлений. Лучший способ обогатить воображение – путешествие и изучение других культур. Мастера, посещающие арт-резиденции, имеют возможность познакомиться с коллегами по цеху из других стран и обучиться новым техникам. Чем чаще мастер становится участником публичных мероприятий, тем выше ценность его работ.

Выбираем полотно для украшения интерьера

Здесь важно, чтобы произведение гармонично сочеталось с окружающим предметами. Для начала нужно определить размеры. Ширина холста не должна быть меньше половины ширины предмета, расположенного под ней. Иначе будет ощущаться пространственная дисгармония. Допускается расположение нескольких полотен меньшего размера в один ряд. Геометрические формы изображений должны сочетаться между собой и с очертанием предметов вокруг.

Следующий критерий – цвет. Здесь существует несколько возможных решений:

Идентичное сочетание. Цветовая гамма холста гармонирует с колористикой среды. Живопись в таком случае становится незаметной и усиливает визуальное восприятие интерьера. Дизайнеры рекомендуют вешать полотна с цветами, которые присутствуют в окружении. Цветовая прививка. В живописи доминируют цветовые решения интерьера, но присутствуют также дополнительные цвета. Небольшой фрагмент изображения, выделяющийся на фоне всего окружения, становится вишенкой на торте. Яркость цветов и тона нужно подбирать индивидуально. В нашей галерее есть фотографии живописи для предварительной оценки ее сочетаемости с интерьером. Расстановка акцентов. Живопись может резко контрастировать с декором помещения, отвлекая внимание от других деталей. Важно не переусердствовать и подобрать сочетающиеся между собой комбинации. Неплохих результатов удается достичь путем расположения нескольких композиционно и колористически однородных картин для установления цветового равновесия со средой.

Оригинальное произведение наполняет пространство жизненной энергией. Поэтому в KyivGallery нет отпечатанных постеров. Только настоящее искусство дарит зрителю наслаждение.

Помощь в выборе полотна

На сайте KyivGallery установлен поисковый фильтр. Он помогает покупателям находить нужные работы по конкретным параметрам. Базовые критерии – цена, размеры и формат. После отсеивания нецелевых результатов можно переходить к содержательной части. Фильтр позволяет искать работы по жанрам и стилям. Можно также указывать художественный материал. Отдельного внимания заслуживает опция «колористика». С ее помощью можно быстро находить полотна нужной цветовой гаммы.

В нашей онлайн-галерее Вы сможете купить картины современных украинских художников по разумным ценам. Мы постоянно обновляем наше предложение и подбираем действительно ценные и интересные произведения искусства. Задайте нам вопрос на бесплатной консультации. Ждем звонков!