В Стамбуле зафиксирован рост бытового насилия и снижение преступлений в сфере общественного порядка

Данное обстоятельство главным образом связано с призывами правительства оставаться дома во время пандемии коронавируса.

Надо сказать, что в марте в Стамбуле было зарегистрировано 2 тыс. 493 случая насилия в семье, что на 38,2% больше, чем 1 тыс. 804 случая в том же месяце прошлого года, сообщило агентство Анадолу в воскресенье со ссылкой на данные городской полиции.

Тем не менее, согласно отчёту, эти меры привели к падению преступлений, связанных с общественным порядком, на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агентство также отметило, что в городе на 59% сократились карманные кражи.

Напомним, что турецкое правительство усилило меры по предотвращению распространения COVID-19, призывая людей оставаться дома и введя комендантский час для молодёжи и пожилых людей.