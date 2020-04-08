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Сверхзвуковая ракета BrahMos

Indian Air Force

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/357dbeda4bb9746cad71802ff1883fc6.jpg" alt="Песков: продление договора СНВ-3 зависит от США" />

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о продлении договора СНВ-3 (сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) необходимо задавать руководству США, так как от них зависит, будет ли договор продлен, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы знаете, что действия по слому этого документа, непродлению предпринимаются не из Москвы, а скорее это нежелание наших американских коллег», — сказал Песков.

Он также отметил, что СНВ-3 остается единственным документом по ограничению вооружений подобного рода и важен для благополучия всей планеты.

Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.

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