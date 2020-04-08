Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи. Об этом она рассказала газете «Вечерняя Москва».

По ее словам, многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства, а порой превращаются в яды. В частности, витамин C в микроволновке просто разрушается до безвредным компонентов, а, например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

Также с опасением стоит относиться к идее подогреть взятый из холодильника овощной салат. Соломатина предупредила, что растения могут содержать в себе нитраты, которые при нагреве превращаются в токсичный нитрозамин.

Также не стоит пытать сберечь свое горло, подогревая холодную диетическую газировку. Часто в нее добавляют сахарозаменитель аспартам, который после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид, сравнимый по токсичности с мышьяком.

В январе Соломатина рассказала о вреде плавленого сыра. Она утверждает, что данный продукт — это обычный сыр, на который оказали воздействие солями-плавителями — фосфатами. По ее словам, чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к тому, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.