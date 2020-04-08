8 апреля Надежда Бабкина, что случилось, состояние здоровья на сегодня, 08.04.2020

Накануне, 7 апреля днем, стало известно, что врачи не обнаружили коронавирус нового типа у певицы Надежды Бабкиной. Об этом радостном известии сообщил пресс-секретарь Надежды Георгиевны Александр Велор.

Как себя чувствует Надежда Бабкина сегодня, 8 апреля

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра «Русская песня» попала в больницу с пневмонией, хотя окружение певицы старалось не предавать этот факт огласке. Утром 7 апреля появилась информация, что накануне Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Надежде Бабкиной сейчас 70 лет, она в так называемой «группе риска». Опасались, что у певицы COVID-19, но результаты теста оказались отрицательными. По словам пресс-секретаря, Надежда Георгиевна находится в стационаре и лечится от пневмония, ее состояние в настоящий момент может считаться тяжелым, но стабильным, с положительной динамикой. Врачи прогнозируют народной артистке высокую вероятность благополучного выздоровления.

Состояние здоровья исполнительницы прокомментировал Бари Алибасов. Композитор назвал Бабкину «историей отечественной музыки». Она всегда шла вперёд, не отступая перед тяжёлыми испытаниями. Во время эпидемии свиного гриппа певица тоже оказалась в клинике, но победила болезнь. Тогда Алибасов ездил в палату навещать именитую пациентку.

Продюсер предполагает, Бабкина своей неусидчивостью и желанием быть на виду «привлекает внимание различных вирусов», но при этом удачно борется с ними. Алибасов не пошёл на концерт в честь 70-летия певицы, который состоялся 19 марта. Причиной этому стало распространение COVID-19. Продюсер решил поберечь здоровье и не выходить лишний раз на улицу. Композитор защищается от инфекции с помощью запертых дверей. Он даже никого не пускает к себе домой, а рабочие вопросы решает в телефонном режиме, включая финансовые долги.