Анастасия Заворотнюк 8 апреля, новости сегодня, состояние здоровья 08.04.2020

Старшая дочь заболевшей раком актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с подписчиками размышлениями о предчувствиях и интуиции. По словам девушки, судьба не раз давала ей знаки. Поклонники актрисы встревожились: нет ли каких-то новостей о состоянии «прекрасной няни»?

Свежие новости о самочувствии Анастасии Заворотнюк

С недавних пор дочь Анастасии Заворотнюк стала активной пользовательницей социальных сетей. Селебрити регулярно публикует новые посты, в которых делится со своими подписчиками самым сокровенным.

Очередной пост в Инстаграм дочери Анастасии Заворотнюк оказался посвящён мистическим совпадениям и таинственным предзнаменованиям.

24-летняя Анна рассказала, что в её жизни предчувствия всегда играли немалую роль: «Случалось, что я связываюсь с определённым человеком и он говорит мне, что хотел только что мне позвонить или написать, а бывает, и наоборот. Могу увидеть сон с определённым человеком, а на утро он выйдет на связь».

Также девушка уверена — народные приметы вроде чёрной кошки на дороге тоже могут что-то означать, быть знаком судьбы. Только каждому человеку они могут сулить разные события. Анна призналась: вернувшись домой за забытой вещью, обязательно смотрится в зеркало, пусть это и суеверие.

Девушка считает, что у судьбы есть много способов передать человеку информацию о будущем, просто нужно научиться замечать и распознавать эти сигналы. «А ваша интуиция уже подскажет вам, знак это или совпадение», — добавила она.

К сожалению, в своём посте дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» ни словом не обмолвилась о состоянии матери, но поклонники всё же надеются, что актриса идёт на поправку.