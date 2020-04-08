Кому из пенсионеров положена доплата за детей, рождённых до 1990 года?

Многие россияне в последнее время начинают активно обращаться в различные государственные органы для проведения перерасчетов касательно доплат к пенсиям за детей, которые родились до 1990 г. Данная выплата является многоразовой и постоянной надбавкой. Многим интересно, насколько реально ее получить и что необходимо для этого.

Что за доплата к пенсии на детей?

Согласно новым правилам по начислению страховых пенсий в Российской Федерации, которые начали действовать еще пять лет назад, размеры расчетов ежемесячных пенсионных пособий проводятся на основании ряда дополнительных показателей. Также в нормативных актах указано, что за период ухода за маленькими детьми будут начисляться дополнительные денежные средства. Учитывать при выплате пенсии их будут в качестве добавочных коэффициентов.

Данный факт привел к тому, что многие пенсионеры начали активно обсуждать возможность для женщин, которые оформили пенсию до 2015 года, получать надбавку за уже взрослых детей.

При этом год рождения ребенка не является фактором влияния на возможность получения подобного формата социальных доплат. Перерасчет за двоих и большего количества детей будет зависеть от трудового стажа и получаемой средней заработной платы в период активной трудовой деятельности.

Таким образом, в законе нет понятия детей, рожденных в СССР, и указанных годов рождения. Обращаться для получения подобного формата компенсации возможно при наличии детей вне зависимости от их года рождения.

Важно понимать, что такого рода доплату женщинам в нашей стране действительно предоставляют, однако средства будут выплачены лишь в случае соблюдения некоторых нюансов, а именно:

1. Данная выплата не может быть предоставлена абсолютно всем женщинам.

2. Фиксированных надбавок в триста рублей за ребенка не выплачивают, а увеличить пособие возможно исключительно при рассмотрении данного вопроса в индивидуальном формате.

3. Обращаться за консультацией по вопросам перерасчетов размера выплаты необходимо исключительно к представителям Пенсионных фондов и с предоставлением всех необходимых документов, которые могут подтвердить необходимость таких мер по соцподдержке. При этом сроки подачи таких документов не ограничены, но даты обращения будут влиять на месяц, с наступлением которого происходит увеличение выплат.

Выплаты пенсионерам за детей, родившихся до 1990 года

Данные надбавки будут зависеть от нескольких факторов. Доплаты будут осуществляться на основе:

Числа воспитанников.

Дело в том, что подобного рода надбавки возможно получить при воспитании максимум четырех детей, которые родились до 1990 года. Таким образом за первого малыша можно получить 1,8 баллов за один год, за второго 3,6, а за третьего 5,4. Если декрет длился полтора года, то за первого ребенка получают 2,7 баллов, за второго 5,4, за третьего и четвертого 8,1 баллов. От количества детей будет зависеть количество получаемых баллов.

Повышение пенсии зависит от количества детей, при этом в законе прописано, что женщина, родившая четырех детей и ухаживающая за ними, может дополнительно получить двадцать четыре пенсионных балла.

Для правильности расчетов наиболее корректно обратиться за консультацией к профильным специалистам, которые готовы помочь в перерасчетах пенсионерам.

Дохода на указанный период времени.

Надбавка данного формата будет полностью зависеть от размеров заработной платы у матери. В случае, если она работала в период ухода за детьми, она может получать либо баллы за трудовую деятельность, либо за уход. При этом начислять их могут, если мать не работала официально, но ухаживала за детьми как минимум до момента, когда детям исполнится восемнадцать месяцев.

Совокупного трудового стажа.

Данный параметр также может влиять на получение подобного формата прибавки к пенсионным выплатам.

Кому не выгодно оформлять надбавку?

Интересен тот факт, что далеко не всем пенсионерам данная надбавка может помочь получить реально большие суммы к пенсиям. К примеру, есть категории населения, которым данный перерасчет невозможно оформить. К ним относят:

1. Женщин, которые обратились за оформлением пенсий после 2015 года. В данном случае работники ПФР учитывают все варианты для того, чтобы граждане получали оптимальные пенсии, и основной их задачей считается именно поиск наиболее выгодных вариантов.

2. Получатели фиксированных пенсионных выплат. В основном, в данную категорию попадают граждане, которым положены специальные государственные пенсионные выплаты.

3. Граждане, у которых есть льготный стаж, благодаря которому они получают пенсионные выплаты досрочно.

Помимо этого, выделяют несколько категорий наших соотечественников, которым положено получение данных надбавок, однако это будет невыгодно, поскольку приведет к резкому уменьшению размеров пенсионных начислений. К данным категориям относят:

1. Женщин, родивших одного ребенка.

2. Женщин, имеющих достаточно продолжительный трудовой стаж.

3. Женщин, получавших полноценную оплату труда.

4. Пенсионеров, которые получают социальные доплаты к своим ежемесячным пенсионным выплатам, чтобы получить пенсии в размере прожиточного минимума, который официально установлен в нашем государстве.

Если после получения заявления и предварительной оценки размера пенсии будет установлено, что начисление надбавки невыгодно, то первоначальный размер выплаты не будет изменен.