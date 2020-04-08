Как обстоят дела с коронавирусом в Европе и мире на 8 апреля?

Вирус COVID-19 начал распространяться по миру из КНР, где его впервые обнаружили в конце декабря 2019 года. Вирус распространился настолько быстро, что теперь во всем мире им заразились свыше миллиона человек. Представители ВОЗ отметили, что в настоящее время нет лекарств, которые обеспечивают выздоровления, а антибиотики они назвали неэффективными.

Через четыре года появляются новые мутации РНК-вируса, которые ответственны за 10-20% всех простуд и респираторных заболеваний. Однако на этот раз появился штамм коронавируса, который так же опасен, как и эпидемия атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

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Что с коронавирусом на сегодняшний день, 8 апреля, в мире

Всего в мире инфицировано 1 миллион 366 тысяч человек, от вируса погибли 76 498 человек.

Ситуация в Италии, России, Украине

Италия

В Италии вирусом заразились более 115 тысяч человек, погибших уже более 20 тысяч. Количество вылечившихся людей также превышает отметку в двадцать тысяч человек.

Рекордная смертность в Италии: почему статистика врет?

Представители ВОЗ объяснили такой высокий показатель летальных исходов тем, что в стране проживает много людей в преклонном возрасте. Специалисты РАН заявили, что в зону риска входят люди старше 60 лет, потому что у них ослаблена иммунная система, а коронавирусная инфекция является катализатором всех хронических заболеваний. Организация Surveillance Group сообщает, что средний возраст погибших от COVID-19 по всему миру составил 79 лет. Больше всего летальных исходов зафиксировано в возрастной группе от 80 до 89 лет. Помимо этого, чаще всего от коронавирусной инфекции погибали люди в возрасте от 70 до 79 лет.

Из-за ежедневного информационного потока началась паника, которая распространилась не только на жителей Италии.

Выше вы можете увидеть данные смертности в Италии за три месяца в 2019 и 2020 годах соответственно.

Оказывается, что средняя продолжительность жизни итальянских граждан для женщин и мужчин составляет 82 года. При этом большая часть населения, а именно 20.3 процента составляют граждане старше 64 лет. За прошедший год в Италии погибло около полумиллиона человек, при этом за три месяца в среднем погибло 114 811 человек. Чаще всего в 2019 году итальянцы погибали от сердечно-сосудистых, онкологических и заболеваний легких.

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что показатели летальных исходов за 2019 и 2020 год не сильно разнятся. При этом в СМИ стала появляться информация о нехватке клиник, медицинского персонала и необходимого оборудования для оказания помощи инфицированным.

Россия

На территории Российской Федерации 7 497 инфицированных, за прошедшие сутки врачи зафиксировали 1 154 случая заболевания. 494 человек в стране излечились от вируса, 58 погибли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

В России начались клинические испытания лекарств от коронавируса

На территории РФ стартовали клинические испытания лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Речь идет о препаратах «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир». Они предназначены для лечения пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19.

«Аэрофлот» снизил частоту полетов по России

Популярная российская авиакорпорация «Аэрофлот» временно сокращает частоту полетов на внутренних направлениях. Причиной такого решения послужило существенное снижение спроса на авиаперевозки из-за принятых ограничений на передвижение граждан в связи с коронавирусной инфекцией. Путешественники могут перебронировать отмененные рейсы на выполняемые. Об этом решении объявили 4 апреля. Компания на фоне массовой отмены перелетов до мая закрыла шесть из десяти московских офисов продаж.

Украина

По состоянию на 7 апреля в Украине заражено 1462 человека, 45 человек погибли, 28 пациентов вылечились.

За прошедшие сутки в стране обнаружили 143 новых случая заражения.

Борьба с Covid-19 — в Украине начнут развертывать временные госпитали

Представители Министерства здравоохранения инициировали развертывания временных госпиталей для размещения инфицированных, у которых болезнь протекает в легкой форме. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Такие идеи действительно есть, сейчас в Министерстве здравоохранения проходит согласование приказ о временных требованиях, о рекомендациях развертывания временных госпиталей для размещения инфицированных COVID-19», — заявил Ляшко.

Главный санитарный врач подчеркнул, что в Министерстве здравоохранения предложили разворачивать госпитали для пациентов с легким течением болезни, которые по определенным причинам не могут самоизолироваться в домашних условиях, он говорит, что это поможет остановить эпидемию COVID-19 в стране.