Как правильно начислять зарплату в апреле 2020 года с учетом нерабочей недели из-за коронавируса?

Президент установил предоставить работникам дополнительные выходные на период с 30 марта по 3 апреля и сохранить за этот период заработную плату. То есть, вы обязаны начислить за март и апрель обычную зарплату, если работники трудились остальные рабочие дни по графику. Из-за дополнительных выходных зарплата работников за март и апрель 2020 года не должна быть меньше.

Как рассчитать зарплату в апреле 2020 года с учетом нерабочей недели из-за коронавируса

В апреле по графику пятидневной рабочей недели был 21 рабочий день или 167 рабочих часов. С учетом дополнительных выходных месяц сократится на 3 рабочих дня – с 1 по 3 апреля. Рассмотрим пример, когда работник был часть апреля в отпуск. Покажем, как бухгалтер начислит зарплату за апрель тремя способами. О том, как рассчитать зарплату сотрудникам, рассказали эксперты Системы Главбух.

Пример. Как начислить зарплату за апрель с учетом дополнительных выходных

Работник трудится по графику пятидневной недели. Оклад – 50 000 руб. С 27 по 30 апреля работник использует отпуск. Остальную часть месяца отработает Выплаты за период с апреля 2019 года по март 2020 года составляют 528 000 руб. Количество отработанных дней – 250. Покажем три способа расчета зарплаты за апрель.



Первый способ. За 14 отработанных дней в апреле бухгалтер начислит работнику 33 333 руб. (50 000 руб. : 21 дн. х 14 дн.). За период с 1 по 5 апреля бухгалтер начислит средний заработок –10 560 руб. (528 000 руб. : 250 дн. х 5 дн.). Общая сумма – 43 893 руб. (33 333 + 10 560).



Второй способ. Бухгалтер посчитает, что работник трудился в апреле 17 рабочих дней, включая период с 1 по 3 апреля. Общая начисленная сумма – 40 476 руб. (50 000 руб. : 21 дн. х 17 дн.).



Третий способ. Бухгалтер включит в расчет 19 фактических рабочих дней в апреле. Он начислит работнику заработок за 15 отработанных дней – 39 473 руб. (50 000 руб. : 19 дн. х 15 дн.).

Как считать зарплату тем, кто работал в выходные с 30 марта по 3 апреля

Если ваша компания не находится в списке исключений, возможна ситуация, что некоторым сотрудникам придется работать в период с 30 марта по 30 апреля, например, удаленно. Согласно рекомендациям Минтруда, за работу в эти дни начисляется обычная зарплата, не двойная. То есть, работник получит за апрель полный оклад независимо от того, трудился он в нерабочие дни или нет. Однако вы можете дополнительно поощрить работников, которые вынуждены были трудиться в нерабочие дни, например, начислить премию, предусмотренную системой о премировании.

Оплата труда при дистанционной работе

Если работодатель переводит сотрудника на удаленную работу в связи с коронавирусом, то оплата труда не должна страдать от этого. Если работник выполняет прежний объем работы, исправно выполняет должностные обязанности, работа то же время, что и на стационарном рабочем месте на территории организации, то его зарплата не должно сокращаться.

Расчет заработной платы на удаленке в условиях угрозы коронавируса производится по тем же правилам, что и ранее, согласно системе оплаты труда, установленной трудовым договором, пропорционально времени, отработанному в удаленных условиях.

Оплачивать труд дистанционных работников работодатель должен в те же сроки, что действовали ранее — дважды в месяц. Задержки выплаты не допустимы.

Что делать, если не платят заработную плату?

Если работодатель не платит зарплату в случаях, когда обязан это сделать (даже в условиях коронавируса), то работник вправе жаловаться в Трудовую инспекцию или Прокуратуру.

Чтобы подать заявление в Трудовую инспекцию в связи с задержкой зарплаты по причине коронавируса не нужно идти лично в отделение, так как прием граждан ограничен в период эпидемии, необходимо подать жалобу удаленно через интернет или отправить почтой.

Возможны следующие способы подачи заявления в ГИТ о невыплате заработной платы:

через официальный сайт отделения Трудовой инспекции;

через портал Госуслуг;

через горячую линию на сайте онлайнинспекция.рф — по ссылке можно подать жалобу о задержке с целью инициирования проверки деятельности работодателя (срок рассмотрения до 30 календарных дней) или задать вопрос и получить онлайн консультацию (срок получения ответа — 3 рабочих дня).

Несоблюдение норм ТК РФ в части выплаты заработной платы персоналу является наказуемым.

Для работодателя предусмотрены следующие размеры штрафов, если он не платит зарплату (ч.6 ст.5.27 КоАП РФ):

10-20 тыс. руб. для должностных лиц;

1-5 тыс. руб. для ИП;

30-50 тыс. руб. для организаций.

Если задержка составляет от трех месяцев и будет установлена корыстная личная заинтересованность работодателя, то ему грозит уголовная ответственность по ст.145.1 УК РФ.