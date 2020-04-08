Зачем из России вывозят золото, или Почему резко выросли поставки драгметалла в Лондон?  

Объем продаж российского золота за границу в 2019 году подскочил в восемь раз, достигнув отметки в 5,7 миллиарда долларов. Практически весь желтый драгметалл вывезли из нашей страны в Великобританию. Таковы данные российской таможни.

Экспорт золота вырос в России из-за Brexit. Почему российские банки стремительно нарастили поставки драгоценного металла в Лондон – в материале информационного портала «Пронедра».

В стоимостном выражении объем экспорта золота из России в Британию вырос более чем в 12 раз – до 5,33 миллиарда долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), этот показатель на треть выше уровня продаж российского драгметалла во все государства мира по итогам предыдущих трех лет.

Приведем такие цифры для сравнения: в 2018-м британцы купили у нас золота всего на 433 миллиона, а в 2017 году — на 1,1 миллиарда долларов.

Поставки российского золота в Великобританию

В физическом выражении объем экспорта желтого драгметалла из Российской Федерации в Соединенное Королевство увеличился в 2019 году в 11 раз – с отметки в 10,4 до уровня в 113,5 тонны.

«Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках. Если ориентироваться на стандарт Лондона (слиток весом примерно 12,5 кг), то Россия поставила в Британию в прошлом году не менее девяти тысяч слитков», — следует из данных ФТС.

На поставки в Британию пришлось 93 процента от общего объема экспорта нашего золота в прошлом году. В общей сложности мы экспортировали драгметалл на 5,74 миллиарда против 706 миллионов в 2018-м. 12 других государств, в том числе Швейцария и Казахстан, закупили у России золота лишь на 409 миллионов долларов.

Желтый драгоценный металл стал таким образом самой крупной статьей товарного экспорта нашей страны в Британию — больше, чем объем закупок «черного золота» и нефтепродуктов (суммарно – примерно 3,4 миллиарда долларов).

Зачем из России вывозят золото: комментарии экспертов

Зачем Россия распродает свое золото вместо того, чтобы хранить слитки, что называется, «на черный день»? И что с политикой пополнения кубышки? Аналитики единогласно отмечают, что ничего особенного в данных ФТС нет.

«Это не значит, что Центробанк РФ продал золото банку Англии. Это наши золотодобытчики торговали в Лондоне. Лондонская биржа металлов — мировой центр торговли золотом. И российские компании просто нарастили продажи по этому каналу. Это так называемое коммерческое золото, не слитки из государственных хранилищ», — пояснил вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

По словам эксперта, в минувшем году добыча продемонстрировала рост. Кроме того, российские компании могли продавать Лондону остатки с предыдущих лет. Цены на золото в течение несколько лет до этого были достаточно низкими, а потому многие предпочитали придерживать драгметалл, так сказать, до лучших времен. В 2019 году золото заметно подорожало, и продажи, следовательно, пошли.

«С национальной кубышкой тоже все в порядке. Центробанк в прошлом году продолжал наращивать золотой запас. Купили 158,6 тонны. В основном ЦБ берет то, что добыли наши компании — примерно 2/3 добытого в России драгметалла идет ЦБ. При этом сейчас, когда на фоне тревожных новостей о пандемии коронавируса падают рынки акций, инвесторы, что называется, бегут в золото. И это еще больше увеличивает его цену. Запасы у добытчиков еще есть, чтобы воспользоваться ситуацией. К тому же, они собираются нарастить добычу», — резюмировал Вязовский.

Что отражают масштабы притока золота в Великобританию?

По словам директора Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джона Маллигана, трудно однозначно ответить на вопрос, остается ли российское золото в Британии, или же его отправляют другим государствам мира для конечного потребления. Однако, подобные притоки служат зачастую показателем повышенного спроса на драгоценный металл со стороны институциональных инвесторов как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами, констатировал официальный представитель WGC.

«Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)», — подчеркнул Джон Маллиган.

В целом же масштабы притока желтого драгметалла в Британию отражают, по его словам, вероятно, глобальный тренд спроса и традиционную роль государства, выступающего центром его хранения и торговли.