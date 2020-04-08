Список опорных ВУЗов России в 2020 году

Система опорных университетов была создана в 2015 году. Первоначально учебных заведений, которые имели такой статус, было 11. Теперь их – 33.

Что такое опорный ВУЗ

Проект «Опорный вуз» направлен на повышение качества российского высшего образования. Он реализуется совместно государством и региональными университетами для более качественного уровня подготовки кадров. Вузы этой категории имеют постоянный контакт с ведущими предприятиями регионов, а также проводят профориентацию выпускников школ.

Опорный вуз – это университет, который создан объединением нескольких высших учебных заведений региона. Правда он пока не имеет официальный правовой статус. Основная цель опорных вузов — создание во всех регионах России высших учебных заведений, которые смогут быть конкурентами столичных вузов и, в то же время, обеспечение регионального рынка труда профессиональными кадрами по тем направлениям, в которых нуждается регион. Для этого опорные вузы получают бюджетное финансирование.

Количество опорных вузов планируют увеличить

Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в начале апреля.

«В 2020 году будут отобраны около 80 вузов в 49 регионах, которые получат статус «опорный вуз» и будут работать согласно новой модели университетов, обеспечивать подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы конкретного региона. Для этого будет предусмотрена необходимая финансовая поддержка», — сообщил Михаил Мишустин.

Как считает премьер-министр, в первую очередь необходимо поддержать техническое направление, поддержать инженеров, нехватка которых ощущается во всех секторах экономики.

«Выполняя поручения президента Владимира Путина, было увеличено более чем на 34 тысячи количество мест для поступающих в вузы. На 14 600 мест станет больше на специальностях и направлениях подготовки в области «Инженерное дело», «Технологии и технические науки», — сообщил Михаил Мишустин.

Кроме того, расширили список профессий и специальностей необходимых в агропромышленном комплексе.

«Нам нужно подумать о том, чем заинтересовать молодежь в получении аграрных специальностей», — сказал премьер-министр.

Список опорных университетов