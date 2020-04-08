Откуда появилась традиция красить яйца на Пасху и биться ими

Православные люди 19 апреля 2020 года будут отмечать самый главный церковный праздник – Пасху. С ним связаны различные традиции, приметы, обряды. В храмах в этот день освящают в первую очередь пасхальные куличи и крашеные яйца. Также за столом, прежде чем приступить к разговению, принято биться яйцами. Наверняка многие задумывались, откуда появилась такая традиция, и зачет вообще красить яйца.

Теорий относительно крашения яиц много, однако пока ни одна из них не имеет документального подтверждения. Также традиция биться яиц существует уже много лет. Она настолько старая, что стала некой игрой: например, часто на Пасху организовывают соревнования с битьем яиц.

Зарождение традиции крашения яиц на Пасху

Каждый год обязательно на Пасху пекут куличи и красят яйца. Этой пищей принято в праздничный воскресный день после церковной службы разговляться. Крашенки, как еще иначе называют окрашенные яйца, дарят детям, знакомым, угощают ими незнакомцев, говорят при этом «Христос Воскрес!». Самые популярные теории появления традиции крашения яиц.

Мария Магдалина и чудо

Новость о воскресении Иисуса Христа начала распространяться по миру, передаваясь из уст в уста. С ней же Мария Магдалина отправилась в Рим к императору Тиберию. Очень долгим был ее путь, и шла она пешком. Мария Магладина желала проповедовать Божие слово, и быстрее рассказать о произошедшем чуде.

В Риме было принято приходить к императору обязательно с дарами. Но, у Марии Магдалины их не было, поскольку жила она бедно. Прийти к Тиберию с пустыми руками нельзя, поэтому она преподнесла ему яйцо, сообщив: «Христос Воскрес!». Императора такой поступок изумил и рассмешил:

— Как верно то, что это яйцо белое, а не красное, так верно то, что человек не может вернуться к жизни из мира мертвых!, — сказал он.

В этот же момент яйцо окрасилось в кровавый цвет, а изумленный император воскликнул: «Воистину Воскрес!».

Так, в праздник Пасха традиционно яйца красят в красный цвет.

История с рождением Римского императора

В день появления не свет Марка Аврелия любимая наседка его матери снесла огромной яйцо. Все оно было покрыто красными точками. В народе пошел слух, что это хорошее знамение – будущий император будет счастливым. Римляне на праздники стали дарить друг другу яйца, окрашенные в яркие цвета. Вскоре такая же традиция появилась у христиан. Яйцо стало символом хорошего известия, а красный цвет – крови Иисуса Христа.

Ужин иудеев

Вечером следующего после распятия Спасителя дня иудеи, коих было 7 человек, собрались вместе на ужин. На столе была жареная курица, вареные яйца. Во время приема пищи вспомнили об общении Иисуса Христа – на 3-й после смерти день воскреснуть. Этот разговор услышал хозяин дома, в котором собрались иудеи, и сообщил: скорее эта курица на столе оживет, а яйца станут красными, чем воскреснет Иисус Христос. В этот момент курица ожила, а яйца стали багрового цвета. С того момента эти иудеи и хозяин дома уверовали во Спасителя.

Игра для маленького Иисуса

Когда Иисус был маленьким, Его Матерь Мария придумала для Него игру – раскрашивала яйца в разные цвета, и Он ими играл.

Также существует версия, что когда Иисус был распят на кресте, кровь капала на землю, и превращалась в бурые яйца. Мария Магдалина их раздавала беднякам.

Значение пасхального яйца и его цвета

Пасхальное яйцо – символ Гроба Господня, животворящего начала: скорлупой является мертвая оболочка, само яичко – зарождающейся жизнью. Каждый цвет, в который красят яйца, что-то означает:

красный – цвет крови Господней, пролитой за человеческие грехи; зеленый – цвет крепкого здоровья, возрождения; коричневый – плодородие, материальное благополучие; желтый – защита от греховных деяний, искушений; оранжевый – цвет счастья, радости; синий – цвет неба, райской жизни.

Зачем на Пасху бьются яйцами

Откуда появилась традиция на Пасху биться яйцами, также достоверно не известно. Существуют различные предположения.

Кощеев день

По этой версии яйца начали бить древние племена арьянов. Было время, когда им пришлось воевать с Малой Луной Леле, правителем которой был Кощей. Противостояло ему земное войско, возглавляемое светлым иерархом Даждьбогом. Кощей был побежден, Луна Леле – уничтожена, как и ее жители. Чтобы помнить о великой победе, стали биться яйцами. Ритуал проводили в праздник Пасхеть, Кощеев день. Разбитые яйца или выбрасывались, или скармливались свиньям.

Снятые оковы

После того, как Иисуса Христа сняли с Креста, его перенесли в пещеру в скале, а вход закрыли валуном в форме яйца. Этот камень упал и разбился, чтобы Спаситель смог выйти из пещеры. В честь это события на Пасху стали бить яйца.

Как бить яйцом, чтобы оно осталось целым?