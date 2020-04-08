Что случилось с японскими пленными в СССР

Share Tweet Share Share Email CommentsВ августе 1945 года, выполняя обязательства перед союзниками, Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией. Квантунская армия была разгромлена в течение нескольких недель, больше полмиллиона японцев оказались в плену.

Их возвращение на родину растянулось на годы и завершилось только в 1956 году, когда страны заключили декларацию о прекращении войны и восстановлении дипотношений.

Согласно «Справке о количестве военнопленных японской армии», найденной историками в Госархиве России, количество пленных составило 639 776 человек, в число которых входило 30 328 военнопленных других национальностей: китайцев, монголов, корейцев. Пленёнными оказались 163 генерала и 26 573 офицера.

Военнопленные из Страны восходящего солнца были распределены по тридцати регионам СССР для восстановления народного хозяйства. Большинство попали на Дальний Восток и в Сибирь, часть определили в Казахстан и в Узбекскую ССР, небольшое количество попало в Среднюю Азию, на Украину и в Центр РФ. Основная часть пленных содержалась в спецлагерях Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР.

Не все вернулись в родные края. Согласно Справке начальника Первого управления ГУПВИ от 20 февраля 1947 года, первые погибшие появились еще до того, как военнопленных разместили по лагерям. Кроме убитых при попытке к бегству (как до, так и во время депортации), японцы гибли в прифронтовых пунктах от ран, истощения и болезней, всего умерло 16 665 военнопленных.

Основными причинам гибели японских военнопленных в СССР стали холод, скудная еда, неподходящее жилье, отсутствие теплой одежды, лекарств, медпомощи и тяжелый труд. Военнопленные еще до лагерей были ослаблены контузиями, длительной перевозкой, плохой едой. Некоторые были раздавлены морально, ведь плен был позором для японца. Другие погибали на производстве, не знакомые с техникой безопасности.

Основной «всплеск» смертей (80%) пришелся на первую зиму 1945—1946 года, когда истощенные пленные оказались один на один с холодом. Например, в Красноярском крае с октября 1945 года по март 1946 года погибло 82% от всех умерших пленных. Самыми распространенными болезнями стали дистрoфия, тиф, дизeнтeрия, пнeвмoния и тубeркулeз.

На бумаге все былo хoрошо. Паек японца должен был состоять из трехсот граммов хлеба, трехсот граммов риса, ста граммов крупы, пятидесяти граммов мяса или ста граммов рыбы и шестисот граммов овощей. Русское население после войны не видело такого пайка, поэтому нечего и удивляться, что все это разворовывалось еще на железной дороге, особенно сытный рис. Очевидцы вспоминали, что пришедшие с продовольствием вскрытые вагоны часто показывали недостачу еды, но никто не возмущался.

Японец Сато Тосио, который трудился на приисках ХакасЗолота вспоминал, что в Пятом лагере не было душа и туалета, заедали вши. Солдаты умирали во сне от истощения. Кто работал, получал 200 граммов хлеба. На еду меняли все вещи, которые имели. Больные отдавали вещи здоровым, в надежде, что они обменяют их на хлеб — это был их единственный питания. С ноября 1945-го и до конца февраля 1946-го года из 750 пленных умерло 168.

Когда смертность достигла 22,2 %, лагерь был ликвидирован, больных отвезли в спецгоспиталь, а здоровых перевели в другие лагеря.

Военнопленных использовали на самых тяжелых работах: в машиностроении, на добыче угля, золота, на стройках, в переработке нефти, в сельском хозяйстве, в ирригации, на лесозаготовках. Больше всего погибших от травм было на золотых и угольных шахтах, на машиностроительных заводах, на стройках и на лесозаготовках.

В Красноярском крае максимальное количество травм произошло на шахтах Черногорска: обвалы, взрывы приводили к гибели пленных. Например, военнопленный Кусуoка Цукуда пoгиб пoд завалoм, Хитака Ясуo — из-за несoблюдения ТБ, Ясуи Кooхея убилo балкoй, Цумятoси Эйди задавилo при рабoтах. На завoде кoмбайнoв япoнец, не зная языка, залез в трансфoрматoр, и егo убилo.

Процент погибших от травм колебался от 2,7 % до 8 %, в зависимости от опасности производства. В среднем, от травм погибло 5,1% военнопленных.

Самоубийства составили малую долю смертей, — примерно одно самоубийство на 100 погибших человек, т.е. 0,7-1,1 %. Их всплеск пришелся на начало 1946 года, когда многим стало ясно, что не выжить.

В советское время фигурировали разные данные о количестве погибших военнопленных: от от 37 872 до 62 068 человек (9,7 % от количества военнопленных). Согласно справке, предназначенной для Хрущева, Микояна и Булганина от зам.министра внутренних дел СССР (октябрь 1956 года), до начала репатриации погибло 55 720 японских военнопленных. По некоторым данным, это количество можно увеличить на 1 030 человек: часть этих людей попала в СМЕРШ, а другая была осуждена трибуналами за военные преступления. Общее количество умерших составило 61 855, в т. ч. 31 генерал и 607 офицеров.

Умершие военнопленные похоронены на семистах кладбищах России. Большинство из них — в запустении. В 1995 году в Хабаровске в честь японских военнопленных был создан Мемориальный парк мира, а на японских кладбищах Дальнего Востока поставили памятные таблички.

В девяностых годах японцы вывезли останки всех военнопленных из Читинской области. В память о них на Старом кладбище Читы установили мемориал «Мир и согласие на вечные времена».