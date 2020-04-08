Суп с грибами: интересный рецепт

Share Tweet Share Share Email CommentsИнгредиенты блюда: грибы – 150 г, вода – 1 л, картофель – 1 шт., лук репчатый – 1 шт, молоко – 0,8 л, сметана – 4 ст.л., масло сливочное – 1 ст.л., петрушка – 3 веточки, укроп – 3 веточки, перец черный (молотый) – по вкусу, соль – по вкусу.

Приготовление блюда:

Грибы очистить, хорошо промыть, нарезать ломтиками.

Вскипятить воду, опустить грибы и сварить до готовности.

Лук репчатый очистить, мелко нарезать и обжарить до светло золотистого цвета. Картофель очистить, вымыть и нарезать брусочками.

Молоко вскипятить.

В грибной бульон добавить горячее молоко, нарезанный картофель, обжаренный лук. Варить до готовности картофеля на медленном огне.

Посолить и поперчить.

Зелень петрушки и укропа вымыть, мелко нарезать.

Грибной суп подавать со сметаной, посыпать мелко нарезанной зеленью.

Надеемся, Вам понравился наш вкусный рецепт Грибной суп!

Интересно…

Многие, готовя любимые блюда из грибов, задумываются – а не начать ли мне самому собирать грибы для любимых рецептов. И сразу начинают читать описание грибов, считая, что этого достаточно для начала. Но не торопитесь – грибы, продукт хоть и вкусный, но опасный!