СМИ: Санкции ЕС в отношении Турции вынуждают кандидатов на вступление сделать жёсткий выбор

Боррелл, ссылаясь на решение ЕС — наложить санкции на государственную турецкую нефтяную корпорацию в связи с буровой деятельностью Турции в спорных водах Восточного Средиземноморья, сказал, что не только члены ЕС, но и кандидаты, и союзники будут поддерживать их, в частности, назвав Северную Македонию.

Издание напоминает, что ЕС настаивает на введении санкций из-за того, что Турция проводит исследования в водах, которые входят в исключительную экономическую зону Кипра, члена ЕС, правительство которого Анкара не признаёт. Турция заявляет, что попытки киприотов эксплуатировать потенциально богатые углеводородные ресурсы ущемляют права Турецкой Республики Северного Кипра, которая контролирует северную треть острова.

Но хотя санкции в значительной степени носят символический характер, по данным Republika, они, скорее всего, заставят Македонию сделать выбор, который тем более труден благодаря связям Турции с этой страной.

Отметим, что Турция поддержала Северную Македонию в её ссоре с Грецией из-за названия своего государства и поддержала её предложение вступить в НАТО против греческой оппозиции. Она также имеет значительное влияние на многочисленное мусульманское меньшинство Македонии, которое включает в себя многих людей турецкого происхождения.

Поскольку пандемия коронавируса также поставила под угрозу разрушение системы здравоохранения многих стран, президент Македонии обратился за поддержкой к Турции, чтобы попытаться обеспечить безопасность медицинского оборудования.