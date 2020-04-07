Почему Менделеев остался без Нобелевской премии

Великий ученый-энциклопедист, химик и физик Дмитрий Иванович Менделеев в школе прогуливал уроки химии. Зато потом его называли русским да Винчи — настолько широк был круг его научных интересов. Еще при жизни его считали гением, но Нобелевскую премию ему так и не дали.

Педагогика и анатомия

Будучи семнадцатым ребенком в семье, Менделеев очень любил общаться с детьми. Он не делал различий между собственными отпрысками, детьми многочисленных друзей, гостивших в его доме, и крестьянскими ребятишками. Одним из любимых развлечений Менделеева был домашний театр, который дети устраивали прямо в сенном сарае, а любимой постановкой — шекспировский «Гамлет» с дочкой Любочкой-Офелией и датским принцем Александром Блоком. Его умение прекрасно ладить с детьми было обусловлено, в частности, и тем, что по образованию он был педагогом. Менделеев пошел по стопам своего отца и окончил физико-математический факультет главного Педагогического института Санкт-Петербурга. Хотя до этого готовился поступать в медицинскую академию, он отказался от своего намерения после посещения анатомического театра.

Уединение в Боблово

Менделеев много путешествовал. В одной только Франции он побывал 33 раза. Но в первую очередь интересы ученого были направлены на Россию: в ходе научной деятельности он посетил более 100 российских городов. И не всегда его поездки были связаны исключительно с работой. В своем дневнике о паломничестве на Валаам и в Коневский мужской монастырь на острове в Ладожском озере он записал, что завидует монахам, которым доступно молитвенное уединение. В жизни Менделеева периодически наступали моменты, когда он мечтал отрешиться от суеты: «Надо обязанности исполнять, а сил уже нет и времени нет». Обязанностей действительно было много: помимо службы Менделеев много работал в своем поместье в Боблово, где пытался в том числе доказать всему миру, что урожаи в российском нечерноземье ничуть не хуже немецких или голландских. И именно здесь, в Боблово, Менделеев, вероятно, мог обретать на время то монашеское уединение, которому завидовал.

«Молчание»

Дом семьи Менделеевых часто был полон гостей. Дмитрий Иванович поддерживал дружбу с Бородиным, Сеченовым, Мечниковым. К нему приезжали Гоголь, Глинка, Погодин, Баратынский, Тимирязев, Вернадский. Любимым партнером по шахматам был живописец Архип Куинджи. Были ли среди них закадычные друзья, сказать сложно. При всей широте своей натуры и коммуникабельности Менделеев был очень самодостаточен, и, возможно, лучшим другом для него был он сам. Его любимым стихотворением было тютчевское «Молчание»:

Лишь жить в себе самом умей —

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум…

Добродушие и сарказм

Менделеев обожал, когда крестьяне по случаю исполняли в его честь величальные песни: «У Дмитрий Иваныча да золотая голова! У Дмитрия Иваныча да мудрая голова!» Во время величания Менделеев шумно крякал, притоптывал ногами и пытался подпевать. При этом каждый раз поправлял крестьян: «Братцы, не барин я вам, а Дмитрий Иванович». Он был абсолютно равнодушен к чинам, званиям и наградам. Как-то один из студентов на экзамене представился как «Князь Б.», на что профессор Менделеев с сарказмом заметил: «Сегодня экзамен сдает не ваша буква. Приходите, когда будут сдавать те, чья фамилия начинается на «К».

Полеты во сне и наяву

Широко известна байка о том, что знаменитую периодическую систему Менделеев увидел во сне. Возможно, к появлению мифа приложил руку сам ученый, устав объясняться с несведущими людьми и рассказывать детали своего открытия. О том, что Менделеев совершил полет на воздушном шаре, тоже хорошо известно. О причинах и нюансах полета, который совершил уже немолодой ученый, говорят реже. А между тем подняться в воздух Менделеева заставило солнечное затмение, которое пришлось на 7 августа 1897 года. Ученый решил реализовать собственный проект — наблюдать затмение, паря над облаками. Военные предоставили в его распоряжение воздушный шар «Русский» и опытного аэронавта. Но как назло пошел дождь, от которого шар стал намокать все сильнее и сильнее. В тот момент, когда многие готовы были поставить крест на затее, помощник Менделеева выпрыгнул из корзины шара. Дмитрий Иванович стал медленно подниматься и вскоре исчез за облаками. Ему удалось наблюдать солнечное затмение, а перед спуском проявить не только бесстрашие, но и чудеса гибкости: для того, чтобы распутать веревку от газового клапана, ему пришлось забираться на борт корзины.

Спиритизм

Менделеев был убежден: предрассудки одинаково опасны как для веры, так и для науки, поэтому попытался развенчать миф о модном в то время спиритизме. Он разработал специальные столики для спиритических сеансов, к которым присоединил манометры. Итогом разоблачений стала монография «Материалы для суждения о спиритизме». Последовали неоднозначные оценки: многие говорили, что манометру не под силу фиксировать «тонкие материи». Достоевский же отмечал, что спиритизм — явление социальное, и к нему «нельзя подходить с манометром». Впрочем, важным здесь оказался не метод, который использовал Менделеев, а его желание привлечь внимание к проблеме предрассудков — и это ему удалось.

Месть империи

Менделееву принадлежит фраза: «Нефть — не топливо! Топить можно и ассигнациями!» Вклад ученого в развитие нефтяной отрасли страны нельзя недооценивать. С подачи Менделеева был отменен варварский четырехлетний откуп на нефтяные месторождения, и это стало первым ударом по нефтяным королям того времени братьям Нобелям. Затем последовал второй удар — Менделеев предложил транспортировать нефть по трубам. Был построен нефтепровод Баку-Батуми и первый нефтеперерабатывающий завод. Затем Дмитрий Иванович нанес третий удар по империи Нобелей: он разработал масла на основе отходов нефтепереработки, которые стоили в несколько раз дешевле, чем керосин. Таким образом, Россия смогла не только отказаться от экспорта керосина из Америки, но и импортировать нефтепродукты в Европу. При этом Менделеев всегда выступал против бездумного разбазаривания природных богатств, считая, что будущее за промышленностью.

Менделеева трижды выдвигали на Нобелевскую премию, но он так ее и не получил. Было ли это местью Нобелей или «постарались» российские коллеги ученого, которые, к слову, ни разу не проявили инициативу по выдвижению Менделеева, остается загадкой.

Онлайн-журнал «Русская семёрка»