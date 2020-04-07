Главные герои Белой армии

Историю пишут победители. Мы много знаем про героев красноармейцев, но почти ничего — про героев Белой армии. Восполняем этот пробел.

Анатолий Пепеляев

Анатолий Пепеляев стал самым молодым генералом в Сибири — в 27 лет. До этого белогвардейцы под его командованием взяли Томск, Новониколаевск (Новосибирск), Красноярск, Верхнеудинск и Читу.

Когда войска Пепеляева заняли брошенную большевиками Пермь, в плену у молодого генерала оказалось около 20 000 красноармейцев, которых по его приказу отпустили по домам. Пермь освободили от красных в день 128-ой годовщины взятия Измаила и солдаты стали называть Пепеляева «Сибирским Суворовым».

Сергей Улагай

Сергей Улагай, кубанский казак черкесского происхождения, был одним из самых ярких кавалерийских командиров Белой армии. Он внес серьезный вклад в разгром северокавказского фронта красных, но особо 2-ой кубанский корпус Улагая отличился во время взятия «русского Вердена» — Царицына — в июне 1919 года.

В историю же генерал Улагай вошёл как командир группы особого назначения Русской Добровольческой армии генерала Врангеля, высадивший десант из Крыма на Кубань в августе 1920 года. Для командования десантом Врангель избрал Улагая «как популярного кубанского генерала, кажется, единственного из известностей, не запятнавших себя грабежом».

Александр Долгоруков

Герой Первой мировой войны, за свои подвиги удостоившийся зачисления в Свиту Его Императорского Величества, Александр Долгоруков проявил себя и Гражданской войне. 30 сентября 1919 году его 4-ая стрелковая дивизия в штыковом бою вынудила советские войска отступить; Долгоруков захватил переправу через реку Плюссу, что позволило вскоре занять Струги Белые.

Долгоруков попал и в литературу. В романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» он выведен под именем генерала Белорукова, а также упоминается в первом томе трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» (атака кавалергардов в бою под Каушеном).

Владимир Каппель

Эпизод из фильма «Чапаев», где каппелевцы идут в «психическую атаку», выдуман — Чапаев с Каппелем никогда на поле боя не пересекались. Но Каппель был легендой и без кинематографа.

При взятии Казани 7 августа 1918 года он потерял всего 25 человек. В своих рапортах об успешных операциях Каппель себя не упоминал, объясняя победу героизмом подчиненных, вплоть до сестер милосердия.

Во время Великого Сибирского Ледяного похода Каппель обморозил ступни обеих ног — пришлось делать ампутацию без наркоза. Он продолжал руководить войсками и отказался от места в санитарном поезде.

Последними словами генерала были: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своею смертью среди них доказал это».

Михаил Дроздовский

Михаил Дроздовский с добровольческим отрядом из 1000 человек прошел из Ясс до Ростова 1700 км, освободил его от большевиков, потом помог казакам отстоять Новочеркасск.

Отряд Дроздовского участвовал в освобождени и Кубани, и Северного Кавказа. Дроздовского называли «крестоносцем распятой Родины». Вот его характеристика из книги Кравченко «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи»: «Нервный, худой, полковник Дроздовский был типом воина-аскета: он не пил, не курил и не обращал внимания на блага жизни; всегда — от Ясс и до самой смерти — в одном и том же поношенном френче, с потертой георгиевской ленточкой в петлице; он из скромности не носил самого ордена».

Александр Кутепов

Сослуживец Кутепова ещё по фронтам Первой мировой войны писал о нем: «Имя Кутепова стало нарицательным. Оно означает верность долгу, спокойную решительность, напряжённый жертвенный порыв, холодную, подчас жестокую волю и… чистые руки — и всё это принесённое и отданное на служение Родине».

В январе 1918 года Кутепов дважды разбил красные войска под командованием Сиверса у Матвеева Кургана. По словам Антона Деникина, «это был первый серьезный бой, в котором яростному напору неорганизованных и дурно управляемых большевиков, преимущественно матросов, противопоставлено было искусство и воодушевление офицерских отрядов».

Сергей Марков

Сергея Маркова белогвардейцы называли «Белым витязем», «шпагой генерала Корнилова», «Богом войны», а после боя у станицы Медведовской — «Ангелом-хранителем». В этом бою Маркову удалось спасти отступающие от Екатеринограда остатки Добровольческой армии, уничтожить и захватить бронепоезд красных, получить много оружия и боеприпасов. Когда Марков погиб, Антон Деникин написал на его венке: «И жизнь, и смерть — за счастье Родины».

Михаил Жебрак-Русанович

Для белогвардейцев полковник Жебрак-Русанович был культовой фигурой. За личную доблесть его имя было воспето в военном фольклоре Добровольческой армии.

Он свято верил в то, что «большевизму не бывать, а будет только одна Единая Великая Неделимая Россия». Именно Жебрак принес со своим отрядом Андреевский флаг в штаб Добровольческой армии, и вскоре он стал боевым знаменем бригады Дроздовского.

Геройски погиб, лично возглавив атаку двух батальонов на превосходящие силы Красной армии.

Викторин Молчанов

Ижевская дивизия Викторин Молчанова была удостоена особого внимания Колчака — он вручил ей Георгиевское знамя, к знаменам ряда полков прикрепил Георгиевские кресты. Во время Великого Сибирского Ледяного похода Молчанов командовал арьергардом 3-й армии и прикрывал отступление основных сил генерала Каппеля. После его смерти возглавил авангард белых войск.

Во главе Повстанческой армии Молчанов занял почти все Приморье и Хабаровск.

Иннокентий Смолин

Во главе партизанского отряда своего имени Иннокентий Смолин летом и осенью 1918 года успешно действовал в тылу красных, захватил два бронепоезда. Партизаны Смолина сыграли важную роль во взятии Тобольска.

Михаил Смолин участвовал в Великом Сибирском ледяном походе, командовал группой войск 4-й Сибирской стрелковой дивизии, которая численностью более 1800 бойцов пришла 4 марта 1920 года в Читу.

Умер Смолин на Таити. В последние годы жизни писал мемуары.

Сергей Войцеховский

Генерал Войцеховский совершил немало подвигов, выполняя, казалось бы, невыполнимые задачи командования Белой армии. Верный «колчаковец», после смерти адмирала он отказался от штурма Иркутска и по льду Байкала вывел остатки колчаковской армии в Забайкалье.

В 1939, в эмиграции, будучи одним из высших чехословацких генералов, Войцеховский выступал за оказание сопротивления немцам и создал подпольную организацию Obrana naroda («Защита народа»). Арестован СМЕРШем в 1945 году. Репрессирован, умер в лагере около Тайшета.

Эраст Гиацинтов

Эраст Гиацинтов в Первую мировую стал обладателем полного комплекта орденов, доступных обер-офицеру Русской Императорской армии.

После революции он был одержим мыслью о свержении большевиков и даже занял с друзьями целый ряд домов вокруг Кремля, чтобы оттуда начать сопротивление, но вовремя понял тщетность такой тактики и присоединился к Белой армии, став одним из самых продуктивных разведчиков.

В эмиграции, в преддверии и во время Второй мировой занимал открытую антинацистскую позицию и чудом избежал отправки в концлагерь. После войны оказывал сопротивление насильственной репатриации в СССР «перемещенных лиц».

Михаил Ярославцев (Архимандрит Митрофан)

Во время Гражданской войны Михаил Ярославцев проявил себя энергичным командиром и отличился личной доблестью в нескольких боях.

На путь духовного служения Ярославцев встал уже в эмиграции, после кончины супруги 31 декабря 1932 года.

В мае 1949 года митрополитом Серафимом (Лукьяновым) игумен Митрофан был возведён в сан архимандрита.

Современники про него писали: «Всегда безукоризненный в исполнении своего долга, богато одарённый прекрасными духовными качествами, он был истинным утешением для очень многих из паствы своей…».

Был настоятелем Воскресенского храма в Рабате и отстаивал единство русской православной общины в Марокко с Московским Патриархатом.

Михаил Ханжин

Генерал Ханжин стал киногероем. Он является одним из персонажей художественного фильма 1968 года «Гроза над Белой». Роль генерала исполнил Ефим Капелян. О его судьбе также снят документальный фильм «Возвращение генерала Ханжина».

За успешное командование Западной армией Западного фронта Михаил Ханжин был произведён Колчаком в чин генерала от артиллерии — высшее отличие такого рода, которое было присвоено Колчаком в бытность его Верховным правителем.

Павел Шатилов

А. В. Кривошеин, П. Н. Врангель и П. Н. Шатилов. Крым. 1920 г.

Павел Шатилов — потомственный генерал, генералами были и его отец, и его дед. Особо отличился он весной 1919 года, когда в операции в районе реки Маныч разгромил 30-тысячную группировку красных.

Петр Врангель, начальником штаба которого был позже Шатилов, так отзывался о нем: «блестящего ума, выдающихся способностей, обладая большим военным опытом и знаниями, он при огромной работоспособности умел работать с минимальной затратой времени».

Осенью 1920 года именно Шатилов руководил эмиграцией белых из Крыма.

Отсюда: wtfpost.ru