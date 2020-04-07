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Mike Blake/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/172/10828172/RTX1QHNJ-pic905-895x505-10104.jpg" alt="Задавить деньгами: во сколько США обойдется сдерживание Китая" /></p> <p>

Командование вооруженных сил США в Индо-Китайском регионе запросило $20 млрд для сдерживания Китая. В перечне пожеланий — создание нового кольца обороны на острове Гуам, увеличение финансирования союзников в регионе и пополнение арсенала оружия дальнего радиуса действия.

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Создание нового кольца обороны на острове Гуам стоимостью $1,6 млрд, увеличение финансирования союзников и партнеров в регионе, миллиард долларов на пополнение арсенала оружия дальнего радиуса действия — и это всего лишь некоторые пункты из списка пожеланий американских военных на общую сумму в $20 млрд, пишет Defense News.

Недавно этот документ был представлен американскому конгрессу главой командования ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе адмиралом Филом Дэвидсоном. Адресатом рассылки служебной записки числится и министерство обороны США.

Список пожеланий был специально запрошен членами конгресса, которые рассматривают его как основу для финансирования войск (сил), дислоцированных в Тихом океане для сдерживания возможных китайских устремлений в этом регионе.

Командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время должно представить отчет, в котором более подробно опишет, что именно нужно американским войскам (силам) для воплощения в жизнь основных тезисов Стратегии национальной обороны США и сохранения преимущества над Китаем.

В этот отчет предполагается включить вопросы, связанные с организационно-штатной структурой американских войск (сил), сотрудничества в области безопасности в регионе и необходимых инвестиций в инфраструктуру. Примечательно, что подобный документ должен прийти на Капитолийский холм непосредственно от Дэвидсона, а не через министерство обороны. Подобным ходом в конгрессе США хотят получить более детальное представление о том, что командующий USPACOM хотел бы иметь под своим началом.

Этот отчет служит основой для воплощения в жизнь новой стратегии, которую адмирал Дэвидсон назвал весьма кратко — «Восстановление преимущества». Документ может послужить основой для идеи тихоокеанской версии Европейской инициативы по сдерживанию (EDI).

Стратегия «Восстановление преимущества» призвана убедить потенциальных противников Соединенных Штатов, что любые упреждающие военные действия против США будут чрезвычайно дорогостоящими и, скорее всего, потерпят неудачу. «Стратегия должна обеспечить проецирование надежной боевой мощи США во время кризиса и предоставлять президенту и министру обороны США несколько гибких вариантов сдерживания, включая необходимые планы боевого применения войск», — написал адмирал Дэвидсон.

Но восстановление этого преимущества будет отнюдь не дешевым.

Популярность подобной идеи неуклонно растет среди ястребов конгресса США. Тут следует отметить, что адмирал Дэвидсон напрямую сравнивает план «Восстановления преимущества» с затратами на Европейскую инициативу по сдерживанию (EDI), на реализацию которой Пентагон запросил $4,5 млрд в 2021 финансовом году, но требует гораздо больше средств на ее осуществление.

В своей недавней статье Рэндалл Шривер, который в свое время служил в качестве главного должностного лица Пентагона по вопросам политики в Тихоокеанском регионе в 2018–2019 годах, и Эрик Сэйерс, ранее занимавший пост специального помощника главы командования ВС США Индо-Тихоокеанского региона, выступили в защиту Тихоокеанской инициативы по сдерживанию (PDI). Оба автора отметили, что это не просто обычные расходные статьи бюджета, а «более широкая стратегическая возможность заявить о приверженности Соединенных Штатов интересам этого региона».

«Объединение Пентагона, республиканцев и демократов на Капитолийском холме вокруг этих усилий станет реальной возможностью начать делать в Азии то, что уже произошло в Европе за последние семь лет», — написали они.

«Послание, которое направила Европейская инициатива сдерживания как НАТО, так и России, должно быть тем же сигналом, который мы хотим послать нашим азиатским союзникам и партнерам, а также тем, кто в Пекине стал увереннее в своих военных возможностях», — считают Рэндалл Шривер и Эрик Сэйерс.

Сенатор Джим Инхоф (республиканец от штата Оклахома) заявил, что оценки адмирала Дэвидсона «предоставляют критически важную информацию» конгрессу США по мере приближения к следующему бюджетному году.

По мнению сенатора, «стратегия национальной обороны США заключается не только в том, сколько самолетов, кораблей и танков мы покупаем». «Речь идет также о том, чтобы наши войска могли быть в нужном месте, в нужное время и с нужным вооружением и военной техникой», — подчеркнул он.

Финансирование, запрашиваемое адмиралом Дэвидсоном, делится на пять основных категорий: объединенные вооруженные силы в зоне Тихого океана; создаваемые группировки и обустройство войск; укрепление союзников и партнеров; боевая и оперативная подготовка, эксперименты и инновации; тыловое и техническое обеспечение.

«В конечном счете предпринимаемые нами шаги должны убедить наших противников, что они просто не могут достичь своих целей военными средствами, — написал адмирал Дэвидсон. — Для этого необходимо создать объединенные силы, оснащенные высокоточным оружием, в частности, наземными противокорабельными и противовоздушными средствами, вдоль Первой цепи островов; комплексную противовоздушную и противоракетную оборону Второй цепи островов; и создание группировок войск, способных обеспечить региональную стабильность и, при необходимости, обеспечить ведение боевых действий и осуществление операций».

На объединенные силы предполагается выделить $5,85 млрд. В этот раздел финансирования включено то, что адмирал Дэвидсон называет «моим приоритетом номер один» — круговую систему противовоздушной обороны острова Гуам, на которую требуется выделить $1,67 млрд в течение шести лет.

«День Америки начинается на Гуаме, и это место, за которое мы должны не только сражаться сегодня, но и вести борьбу, учитывая будущие угрозы», — написал Дэвидсон.

Помимо, собственно, Гуама, в этот же раздел включены:

— необходимая интеграция высокоточного оружия типа крылатых ракет морского базирования «Томагавк» ВМС США и крылатых ракет воздушного базирования JASSM-ER ВВС ($1 млрд за шесть лет);

— радиолокационная система, базирующаяся в Палау, для обнаружения воздушных и надводных целей ($185 млн);

— радиолокатор для защиты континентальной части США, предназначенный для обнаружения баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет ($1 млрд);

— радиолокационная система космического базирования для отслеживания угроз глобального характера ($1,9 млрд).

— На создание необходимых группировок и обустройство войск планируется выделить $5,85 млрд. При этом не предполагается строительства крупных централизованных баз, которые теперь рассматриваются как легкие цели для современного дальнобойного оружия Китая.

«Стратегически нецелесообразно и нежизнеспособно сосредоточиться на крупных, близких друг к другу базах, которые очень уязвимы для ударов потенциального противника», — написал Дэвидсон.

«Силы передового базирования на ротационной основе являются наиболее надежным способом продемонстрировать решимость США перед лицом потенциальных противников отстоять свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, одновременно убеждая союзников и партнеров в боевых возможностях вооруженных сил США», — добавил адмирал.

На поддержание союзников и партнеров планируется выделить $384 млн. Это должно указать, что давнее преимущество Америки в Тихоокеанском регионе перед ее противниками опирается на прочный фундамент альянсов и партнерских отношений.

На боевую и оперативную подготовку, эксперименты и инновации планируется потратить $2,87 млрд. По сути, это достаточно большие средства для проведения крупных учений в Индо-Пакистанском регионе и за его пределами. В эту категорию также входит использование испытательных полигонов на Аляске, Гавайях и в Калифорнии.

«Вооруженные сил должны быть способны сражаться в условиях сильной конкуренции с технологически продвинутыми противниками, а также обладать максимальными возможностями по обнаружению вероятного противника в разных сферах ведения боевых действий», — подчеркнул адмирал Дэвидсон.

Объединенным силам подчас не хватает возможности интегрировать рекомендованное вооружение и средства в концепцию ведения боевых действий, которая сдерживает, пугает потенциального противника и дает возможность победить, отмечает военный. «Эта задача может быть решена только путем проведения серии высокопроизводительных многодоменных учений с непрерывной цепью объединенных экспериментов», — пишет адмирал.

На тыловое и техническое обеспечение планируется затратить $5,11 млрд. Сюда включены обслуживание и ремонт вооружения, хранение необходимых материальных средств, в том числе и топлива.

Наконец, в документе адмирала Дэвидсона предлагается «перезапустить различные контрпропагандистские инструменты, предназначенные для противодействия зловредному влиянию», чтобы противостоять информационным операциям в регионе, нацеленным на США и их партнеров.

Как ранее писала «Газета.Ru», в последнее время США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований США из университета Сиднея. По мнению специалистов, виноваты в этом жесткая экономия бюджета и 20 лет почти непрерывных боевых действий.

Поэтому актуальная американская стратегия национальной обороны направлена на преодоление этого кризиса стратегической несостоятельности. Она ставит перед силами Объединенного командования в зоне Тихого океана задачу подготовиться к одной войне между великими державами, а не к нескольким более мелким конфликтам, и призывает военных расставить приоритеты в отношении требований по сдерживанию Китая.

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