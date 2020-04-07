Аркадий Укупник: «После того как все узнали о болезни Лещенко, я стал изгоем»

Аркадий Укупник всерьез обеспокоен самочувствием своих коллег: Льва Лещенко и Надежды Бабкиной, всерьез пострадавших от пневмонии. И если Льва Валерьяновича вчера уже выписали из больницы, то состояние артистки все еще вызывает опасения.

Укупник надеется, что артистка скоро пойдет на поправку. Кстати, заразить ее вполне мог Лещенко, считает композитор, ведь мэтр приезжал поздравить коллегу с 70-летним юбилеем.

«Я все-таки надеюсь, что у нее обычная пневмония, а не коронавирус — уж больно тяжелые у него осложнения. Искренне и от всего сердца желаю Надежде выздоровления. Она очень мощная артистка, огромная трудяга и одна из самых знаковых русских женщин», — отметил он.

К слову, с Лещенко Аркадий Семенович не общался. Но соседи последнего уверены в обратном, поэтому стараются обходить его стороной.

«Я близко с Лещенко не общался и никаких симптомов после встречи не обнаружил. Но когда стало известно о его болезни, я сам стал изгоем. Люди из соседних поселков (Укупник проживает за городом, — прим. «СтарХита») распространили информацию о том, что я болен, что меня ищет полиция… Когда выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались! И ладно бы этот слух пустили рядовые обыватели, нет — это сделали люди, обладающие определенной властью и авторитетом!» — возмущается Укупник.

Аркадий Семенович не был даже на юбилее Надежды Бабкиной 19 марта. А вот Лещенко там присутствовал, что, кстати, могло стать причиной заражения именинницы.

«Лев Валерьянович заехал поздравить Надю после наших совместных съемок у Малахова. Я сам там не присутствовал, к тому моменту отменил все тусовки и праздники — чувство самосохранения взяло верх. Приехал только на запись программы, все-таки это работа. К тому же эфир был посвящен Валентине Толкуновой, у меня к ней особое отношение. На съемках все было организовано с учетом эпидемии: повсюду средства дезинфекции, нас рассадили на расстоянии друг от друга», — подчеркнул 67-летний артист в разговоре с «Комсомольской правдой».

Фото: Legion-Media