В России заявили о дефиците защитных костюмов и аппаратов ИВЛ

Источник новости: Lenta.ru
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Подруга Бабкиной рассказала, от кого она могла заразиться коронавирусом
Прославленная российская певица Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника своей подруги из США. Об этом сообщила одна из знакомых артистки. Соответствующие данные были...
В Сербию прибыли все 11 российских военных самолетов для борьбы с COVID-19
close Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД Алексей Ерешко/РИА «Новости» Все 11 российских военных самолетов прибыли в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об...
В России могут отменить ЕГЭ из-за COVID-19
Из-за коронавируса успеваемость школьников заметно упала. В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии. Так, первый зампред комитета Госдумы по...