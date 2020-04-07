Убийства, несчастные случаи и самоубийства: проклятие семьи Кеннеди

Сегодня было найдено тело Мейв МакКин, пропавшей внучки Роберта Кеннеди несколько дней назад. Это очередная трагическая смерть в известной семье. Многие люди во всем мире считают, что семья Кеннеди проклята. Другие считают, что это просто совпадение. Дело в том, что многие члены всемирно известной семьи внезапно и трагически покончили с жизнью, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В 1944 году Джозеф Патрик Кеннеди-младший погиб во Второй мировой войне. Его отец мечтал, что его первенец когда-нибудь сядет в Белом доме. Эту мечту осуществил Джон Фицджеральд Кеннеди, избранный президентом США в 1961 году. Его младший брат Роберт стал генеральным прокурором. Оба брата также погибли. Они не единственные члены семьи, чьи жизни были внезапно прерваны Семья Кеннеди переехала из Ирландии в Соединенные Штаты Америки в 1840-х годах. Уже в конце века сын иммигрантов, Патрик Джозеф Кеннеди, начал реализовывать свою американскую мечту, закладывая фундамент семейного дела. Молодой предприниматель начал с покупки старого бистро, которое он сам отремонтировал и управлял. Бизнес пошел так хорошо, что через несколько лет он смог инвестировать еще в два бара, а затем открыл компанию, занимающуюся импортом алкоголя.