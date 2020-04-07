«Турецкие строительные фирмы уволили 15 тыс. рабочих в Стамбуле»

По словами представителей профсоюза, которых цитирует издание, фирмы заставляли рабочих спать вместе в тесных переоборудованных контейнерах, кормили их в переполненных столовых и не предпринимали никаких шагов по гигиене, а потом отправили больных в автобусах в свои родные провинции, не проверив их на наличие вируса.

Многие сотрудники приехали в Стамбул из отдалённых городов и деревень, чтобы найти работу, и жили прям на строительных площадках. Согласно Dev Yapı-İş, почти все уволенные не получили финансовой компенсации, предусмотренной турецким законодательством.

Надо сказать, что в период после мирового финансового кризиса 2008 года строительная индустрия Турции процветала, но бизнес резко замедлился после валютных потрясений, возникших в стране в 2018 году. Вспышка коронавируса, начавшаяся в середине прошлого месяца, усугубила проблемы отрасли.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал строительный бум, в результате которого по всему Стамбулу, крупнейшему городу страны, появились небоскрёбы. Но сейчас президент призывает компании во всех секторах экономики сохранить занятость работников и предлагает им реструктуризировать долги и продлить банковские овердрафты, чтобы облегчить любые финансовые проблемы.