Воробьев поручил устранить все сбои в дистанционном обучении

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Владимир Винокур поделился подробностями о состоянии Льва Лещенко, который продолжает проходить лечение от коронавируса. В медучреждение артист попал в конце марта, после чего несколько...
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Вокруг состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк в последнее время витает множество слухов. Возникают они из-за того, что родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня", как...
Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику. Об этом сообщает сайт «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники. Слухи...
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В разных уголках планеты все больше людей в последнее время начали замечать то, что мимо нашей планеты движется огромное скопление НЛО. Прямо во...
Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения каникул
close Depositphotos Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул, сообщается на сайте кабмина. Согласно постановлению, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для...