Больная пневмонией Надежда Бабкина находится в состоянии комы: «Все очень сложно, положение пограничное»

70-летнюю певицу Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники, у нее подтвердился диагноз «двусторонняя пневмония».

Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому,

— сообщили газете инсайдеры.

Звезду эстрады госпитализировали еще 1 апреля. Решение ввести ее в кому медики приняли для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Трубка ИВЛ должна находиться неподвижно, а человек в медикаментозном сне не будет шевелиться и сбивать ее. Издание утверждает, что состояние исполнительницы хоть и тяжелое, но стабильное, и надежда на выздоровление, конечно же, есть.

В целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе,

— говорят врачи.

Также стало известно, что тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Сын Бабкиной Данила вчера подтвердил, что она находится в больнице, но отметил, что ничего не знает о ее диагнозе.

С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал, с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место,

— сказал он.

19 марта звезда с размахом отметила юбилей. На вечеринку в честь ее 70-летия прибыли многие представители шоу-бизнеса. На торжестве гулял весь коллектив театра «Русская песня» и близкие певицы.

Надежда Бабкина и Стас Михайлов

Накануне из больницы в Коммунарке был выписан Лев Лещенко. Его последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Также домой из инфекционной больницы отпустили певца Игоря Николаева.

Первым новостью поделился блогер thatwoman.