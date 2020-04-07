Правительство РФ защищает не народ, а транснациональные корпорации

Первые шаги правительства и Центробанка Набиуллиной во время режима нерабочих дней вызвали оторопь. Помимо ряда госпредприятий в список 646, представляющих хорошо если пятую часть от крупных промышленных российских компаний, попало с два десятка российских филиалов транснациональных корпораций и букмекеры, а вместо безвозмездной отсрочки по кредитным каникулам население уже обязали выплачивать проценты по кредитам. Притом никакого правового акта по наказанию тех, кто будет увольнять людей во время режима, власти до сих пор создать не смогли.В первый день объявленного Президентом продолжения режима нерабочих дней в адрес РИА «Катюша» пришла уйма электронных сообщений от читателей о неготовности всей существующей системы к подобной мобилизации. Люди пишут, что вместо быстрого и адекватного обслуживания, банки либо «спрятались в домик», либо открыто отказывают людям в кредитных каникулах. Вместо контроля за коммерческими организациями, чиновники бросились «оптимизировать» сотрудников, заставляя писать заявления на отпуск без сохранения заработной платы, либо просто увольняют. Вместо помощи пенсионерам, владельцы торговых точек начали накручивать цены на продукты.Не стали отставать и верхи, как сообщил «Интерфакс», правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки. В итоговом списке — 646 позиций. «Интерфакс» публикует полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства). Полностью прочесть можно здесь.Казалось бы, великолепная инициатива – поддержать своих в тяжелую годину. И да, 400-450 предприятий – это российские компании, как государственные, так и частные. Но почему-то среди «своих» 646 компаний и предприятия «наших» олигархов — жителей Лондона, которые в тяжелую для страны годину сюда на помощь ни копейки не перекинули, а также как сказал один из ведущих телеканала Царьград — букмекерская компания «Фонбет». Но это еще что, в список попала пара десятков российских филиалов компаний «западных партнеров», которых тоже будут спасать за счет российского бюджета. В список попали как такие известные компании, как Adidas, Mars, McDonald’s, Burger King, KFC, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlе, Hochland, Renault, Volkswagen, так и менее известные Metro Cash & Carry – принадлежащая европейским олигархам группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёртой — в мире. Так, к слову, основатель сети, Отто Байсхайм, в годы Второй мировой войны служил в составе элитного подразделения войск СС — 1-й танковой дивизии «Лейбштандарте СС Адольф Гитлер». И вот, в 75-ю годовщину Победы над ним в том числе, Россия за свой счет будет спасать russische Filiale его детища. Попала в список и ставшая известной после заявления их сотрудницы о важности «выявления ватников» французская компания Leroy Merlin. Это, для понимания – не весь список иностранных корпораций с миллиардными оборотами, которые решили выехать на русском горбу.Нет, все бы можно было понять, если бы поддержка была бы обоюдной, но сколько прошло времени с того момента, как ЕС поддержали санкции США против Роснефти? Не две ли недели. А санкции против наших компаний, которые хоть как-то связаны с оборонкой кто-то там снял? То есть не самих предприятий, которые производят вооружения, а всех, кто хоть как-то связан. Да буквально на днях США с группой колоний, типа прибалтов и Украины, заблокировали российскую инициативу в Генассамблее ООН по снятию санкций по поставкам продуктов и медикаментов в период коронавируса. Нет, Вашингтон четко держит курс на голод в Венесуэле и усиление пандемии в Иране, потому как это в их «национальных интересах».Более того, на последнем саммите НАТО именно Вашингтон при молчаливом одобрении ЕС поддержал вступление Украины и Грузии в это самое НАТО «в самом ближайшем времени». И буквально только что ТАСС сообщил о еще одном «дружественном шаге» в отношении России, которая шлет гуманитарку и спасает за счет налогов американские компании — Канада обсуждает с США возможность введения новых таможенных пошлин на нефть. То есть, не отмену санкций, а их усиление. Видимо именно потому мы теперь спасаем KFC, Coca-Cola, PepsiCo и Leroy Merlin до кучи. Это вместо того, чтобы поддержать свои кафе, которые реально пострадают, и производителей стройматериалов и освободить им место на рынке. Просто бурные аплодисменты и медаль от Вашингтона и поклон до земли от тех российских предприятий, которые в список не вошли.

Сложно сказать, как назвать подобную выборку, когда помощь от государства распределялась по принципу, кто успел пролоббировать, тот туда своих и засунул.Если кто-то тут подумал, что только на лоббировании новости закончены, то нет, наш любимый ЦБ имени Набиуллиной открыто и честно наплевал на обещания президента РФ Путина. Напомним, во время своего обращения к гражданам 25 марта Путин сказал: «Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций».Сказано было вроде четко и недвусмысленно. Вчера вечером ЦБ, через самое официально издание страны – Российскую газету ответил: «Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о «кредитных каникулах» отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности. По ипотеке в этот период проценты начисляются по обычной ставке, установленной договором, а по кредитным картам и потребительским кредитам — по льготной ставке, составляющей 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком кредитору требования об отсрочке платежей».Узнать самим, сколько на вас будут накидывать процентов можно на официальном сайте ЦБ, здесь. Мы приведем только среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита для банков и микрокредитных организаций. Вот тебе бабка и «Юрьев день». Особенно здесь умиляет раздел «нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности», где за рефинансирование суммы до 30 тыс. рублей стригут 27% в среднем. Вот поддержка малоимущих, так поддержка, что тут сказать. Зачем это было сделано, не секрет, Набиуллина отмечала тяжелое положение банков, а Минфин предлагал в этот раз включить в перечень организаций на господдержку и более полусотни банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и даже брокеров. Правда, эту идею Мишустин не поддержал, в отличие от спасения американских и европейских компаний.И вот это называется открытый саботаж, притом идя сверху и показывая, что если положить болт на сказанное в Кремле, то ничего не будет, и все спускается в регионы, где местные чиновники тоже не дураки, как пишут наши читатели, уже отправляют в неоплачиваемые отпуска обслуживающий персонал школ. Более того, помимо слов президента, где он требует выплаты зарплат и не увольнять людей, больше никаких правовых актов нет, а как показала Набиуллина, если президент сказал нельзя, а очень хочется, то вполне себе и можно.Понимают ли те, кто сейчас решил в очередной раз выйти из кризиса за счет населения, что это путь в никуда? Пандемия закончится и люди выйдут на улицы. А если руководство и дальше будет заботиться не о народе, а исключительно о благосостоянии олигархов, «западных партнеров» и банкстеров, то выйдут вне зависимости от того, закончится она или нет. Притом выйдут потеряв немалую часть дохода, в пик мирового кризиса, а в нашем правительстве, если говорить умным языком, открыто создают дополнительное социальное напряжение, подталкивают граждан к противоправным действиям и дестабилизируют ситуацию в стране.По факту вся государственная система столкнулась с невиданным до сего дня вызовом, после которого ни она уже не будем прежними. Либо верховная власть проснется и сможет побороть саботаж на всех уровнях, притом местами очень жестко. Либо по выходу из эпидемии увидит злое и голодное население, которое больше не будет верить ни обещаниям, ни поправкам в Конституцию, никому. И тем более главе государства, который много обещал, но не смог организовать контроль.