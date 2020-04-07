Российские СМИ ведут информационную войну против интересов государства

В XX веке СМИ по праву считали четвёртой властью, но уже сегодня масс-медиа превратились в активное наступательное вооружение информационной войны. Мир реальный медленно, но верно, вытесняется виртуальным, а контроль над СМИ обеспечивает почти тотальный контроль над обществом.Российские СМИ в том виде, в котором они существуют сейчас – это полностью антинациональная система, прямо или косвенно работающая в интересах наших западных «партнёров».

Не верите?

Давайте разберёмся.Итак, все процессы в государстве функционируют согласно букве закона. Работа российских СМИ также регулируется законодательством.Согласно Конституции РФ, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (Ст.13, п.2), при этом любая цензура в СМИ запрещается (Ст.29, п.5).Таким образом получается, что государству закон запрещает проводить через СМИ политику, направленную на реализацию стратегических интересов страны, формировать определённую систему ценностей и регулировать общий информационный фон в масс-медиа. Но при этом не запрещает проводить американскому государству свою идеологию через наши СМИ. Ведь то, что не запрещено законом, то разрешено.

Каким же образом это происходит?

Этот контроль обеспечивается несколькими способами:1) Через непосредственное владение медиа-холдингом;2) Через агентуру среди руководства;3) Через систему рейтингов;4) Через систему грантовой поддержки.Но обо всем по порядку.Большинство средств массовой информации в России принадлежат иностранным компаниям. Эти информационные ресурсы априори проводят нужную «хозяину» политику.Так, например, «СТС Медиа» – медиахолдинг, в который также входят телеканалы СТС, Домашний и Перец, юридически зарегистрирован в США. Основным акционером является шведская медиакомпания Modern Times Group (37,94%).«РБК» – контрольный пакет акций находится у компании ОАО «РБК» (57,05%) через кипрскую компанию Pragla Limited Михаила Прохорова.Журналы «Forbes», «Gala Биография», «Ok!», «GEO» – дочерние компании немецкого издательского концерна Axel Springer SE.«Ведомости», «Домашний очаг», «Агротехнологии», серия «Cosmopolitan», «Esquire», «Grazia», серия «National Geographic», «The Moscow Times» – принадлежат Sanoma Independent Media, совокупная читательская аудитория превышает 10 млн человек по всей России.«Vogue», «GQ», «Glamour», «Allure» – издательство Cond Nast (подразделение медиакомпании Advance Publications). Ежемесячная аудитория России более 3,5 миллиона человек.Серия журналов «Лиза», «Отдохни!», «Мой прекрасный сад», «Добрые советы. Люблю готовить!», «Oops!», «Revolution», «Playboy» и десятки других принадлежат немецкому медиаконцерну Hubert Burda Media – охват аудитории – 35 млн. человек.«ELLE», «ELLE girl», «MAXIM», «Marie Claire», «Антенна-Телесемь», «StarHit», «Ва-банкъ» издаются медиахолдингом «Hearst Шкулев Media», который является «дочкой» американского «Hearst Corporation» – одного из самых крупных медиахолдингов в мире. Суммарная аудитория «Hearst Shkulev Digital» – более 11 млн. человек в месяц.Помимо этого, многие печатные издания и телеканалы зарегистрированы в офшорных зонах. Вообще, если проследить цепочку владельцев какой-либо газеты, то мы столкнёмся с многоступенчатой системой посредников, где конечным владельцем будут являться всё те же зарубежные медиахолдинги.Часть СМИ принадлежат олигархам, чьи счета, имущество, а подчас и семьи находятся за рубежом. Как на них оказывается влияние, объяснять не приходиться.

Такие информационные Интернет-издания, как «Lenta.ru», «Газета.Ru», «Живой Журнал», «Чемпионат.com», «Фанат.ру», «Quto.ru», «Redigo.ru», «+SOL», «Letidor.ru» – контролируется SUP Media, она в собственности у иностранных юридических лиц.Всем известна и история с господином В. М. Кулистиковым, который до того, как стать руководителем НТВ, работал на радиостанции «Свобода», являющейся подразделением ЦРУ США.Теперь о системе рейтингов.Сегодня весь механизм работы СМИ завязан на извлечение максимальной выгоды. Большинство телеканалов мы смотрим бесплатно, в то время, как сами телеканалы тратят огромные деньги на создание контента. Как же окупить затраты и получить прибыль? Единственный источник доходов, которому это под силу – это реклама. Стоимость рекламы определяется рейтингом телеканала: чем выше рейтинг, тем дороже будет стоить рекламное время.

А кто определяет рейтинг того или иного телеканала?

По идее, это должен быть телезритель. Но разве та картинка, которую мы видим в телевизоре, – это и есть то, что мы хотели бы смотреть? Определённо нет. Так кто же тогда берёт на себя ответственность за «мнение большинства»? Кто формирует основную повестку?Оказывается, этой работой занимается американское рейтинговое агентство «TNS Gallup Media». Как объясняют представители самого «TNSРоссия», свой рейтинг они составляют из данных, которые якобы получают от 3800 семей в России, причём проживающих только в крупных городах (от 100 тысяч).Но это лишь официальная информация, в которую верится с трудом.Возьмём ещё парочку рейтинговых агентств более мелкого калибра.«Freedom House» – неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Её бюджет на 66–80% посредством грантов финансируется правительством США.«Медиалогия» – компания, созданная сотрудниками ИТ-холдинга IBS.«Сэновэйт Камкон» является частью международной французской исследовательской сети Ipsos.У России же нет даже собственной национальной рейтинговой системы.(* Примечание: С 2016 года российский ВЦИОМ стал вести систему рейтингов СМИ)И, наконец, система грантовой поддержки СМИ. На сегодняшний момент около половины региональных СМИ финансируются из-за рубежа. Самые известные иностранные фонды, «поддерживающие независимые российские СМИ: FreedomHouse, Фонд Сороса, USAID, французская организация «Репортёры без границ» и другие.Из недавних событий – США скупают крупнейшие городские интернет-порталы России с аудиторией более 12 миллионов человек в месяц. И идеологическая обработка приобретает совершенно другие, откровенно опасные для России масштабы.Через российские СМИ американцы осуществляют ведение оккупационной пропаганды, цели которой:– Маскировка оккупационного статуса России, чтобы люди не понимали, что их страна является колонией;– Информационная поддержка процесса реализации стратегических задач, которые американцы ставят по ликвидации России, геноциду русского народа.На 2016 год Госдепартамент США выделил 82 миллиона долларов на ведение информационной войны против России.Есть известная поговорка: кто платит, тот музыку и заказывает.

Так какую музыку мы слушаем ежедневно?

Если присмотреться к образам, которые закладываются в подсознание телезрителей, становится очевидным навязывание западных ценностей, нетрадиционных для нашего народа. Передачи, ориентированные на молодёжь, прививают культ сексуальной распущенности, примитивных желаний. Навязывается модель одиночества и выпячивания собственного эго, что становится основой разрушения института семьи, появления нездоровых морально и физически детей, то есть, по сути, идёт информационный геноцид населения России.