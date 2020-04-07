Врач назвал признаки приближающейся овуляции

Многие девушки и женщины не могут забеременеть, хотя при обследовании никаких отклонений у пациенток и их спутников не обнаруживается. Поэтому едва ли не единственное объяснение этому – не «попадание» в день овуляции, когда вероятность зачатия наиболее высока.Читайте на Информинг.Ру: Названы 6 вещей, после прикосновения к которым надо сразу мыть рукиЖенщины, у которых цикл длится 21-35 дней, в 99 процентах случаев имеют регулярную овуляцию, говорит врач-гинеколог Алексей Волков. Но если циклы менее 21 дня или свыше 35, то овуляция случается, но редко и нерегулярно. На календарный метод здесь рассчитывать не приходится, измерения базальной температуры тоже — эти методы не отличаются точностью, но все же вычислить овуляцию и в этом случае возможно.Так, примерно в середине цикла у женщины из влагалища появляются липкие и тягучие прозрачные выделения. Они напоминают сырой яичный белок.Появление таких выделений – признак приближающейся овуляции. Болезненность, чувствительность и набухание молочных желез, ощущение «налитости», а в некоторых случаях и увеличение в размерах – еще один вероятный признак. Как говорит врач, это указывает на выработку прогестерона желтым телом.

Можно приобрести и тест на овуляцию, чтобы не теряться в догадках. Алексей Волков обратил внимание на то, что достоверность результата теста на уровне 80 процентов. Бывают случаи, когда даже при наличии овуляции тесты показывают отрицательные результаты.Чтобы удостовериться в том, что не ошиблись с днем овуляции, доктор советует сдать кровь на прогестерон за 7 дней до дня менструации.Значения прогестерона выше 3 свидетельствуют о недавней овуляции. Если результат менее 3, или овуляции не было, или женщина просчиталась с днем. Напомним, по календарному методу, если цикл длится 21 день, то овуляция должна наступить на 8-9 сутки, 28 дней — на 13-15 сутки, 35 дней — 21-23 сутки. Яндекс Дзен