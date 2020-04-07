Средства найдутся экономист фонда Гайдара поддержал идею алтайского депутата выплатах государства

Старший эксперт Института экономической политики им. Егора Гайдара Сергей Жаворонков согласен с депутатом Госсобрания Республики Алтай от КПРФ Марией Деминой, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями поддержать население деньгами в период всеобщих апрельских «каникул». По мнению эксперта, россияне действительно могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства. Об этом экономист заявил в разговоре с Ura.ru. Однако он считает, что материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне.

Как отмечает Жаворонков, в российских золотовалютных резервах на март 2020 года находилось порядка $590 млрд. При этом единовременное перечисление 50 тысяч рублей населению страны обойдется в 7,25 трлн рублей ($95 млрд). Также, по его словам, можно потратить деньги Фонда национального благосостояния, хотя на этом он полностью иссякнет. «В общем, средства найдутся», — заявил Жаворонков.

По мнению эксперта, российские власти могли бы действовать по примеру США. Там, как указывает экономист, при выделении выплат вводились некоторые ограничения. В таком случае выплатить деньги государству было бы проще, подчеркнул он. Так, например, деньги могли бы полагаться людям с доходом меньше определенного уровня. «Те, кто продолжает получать хорошую зарплату, вряд ли нуждается в поддержке государства. Если мы договариваемся ввести на месяц карантин, логично в этот период оказать людям, потерявшим работу, материальную помощь», — отметил он.

Между тем глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков (ЕР) рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в России такие действия ускорят инфляцию и якобы усугубят положение населения. При этом в своих рассуждениях он, в частности, обратил особое внимание на рост курса валют, который якобы сильно не повлияет на малообеспеченных граждан, поскольку они, в основном, покупают отечественную продукцию.

Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ: В любом случае можно говорить о том, что эти деньги, прежде всего, важны для малообеспеченных слоев населения. Наши малообеспеченные слои населения, в основном, покупают российские товары, а не импортные, которые зависят от курса валют. А учитывая, что иностранная валюта подскочила в цене, спрос на эти товары будет снижаться. Этот факт надо учитывать, ну и понимать, что есть такой фактор, как необеспеченное финансирование, которое приводит к инфляции. Можно раздать деньги, завтра за эти деньги будут покупать более дорогие товары, и это может повлиять дополнительно на повышение курса иностранной валюты.

Депутат считает, что «комплексная поддержка« властями, которая есть сейчас, принесет больше пользы. Аксаков уверен, что решение Белого дома США раздать деньги, обусловлено грядущими выборами. «Я думаю, что решение американских властей связано с тем, что там выборы скоро и есть возможность, используя бюджетный ресурс, привлечь на свою сторону дополнительных избирателей и таким образом решить свои политические задачи. Я не думаю, что эта тысяча долларов будет использована на защиту от коронавируса. Подавляющее большинство будет использовать ее для личных потребительских нужд, а не для медицинских целей», — заявил он. Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на выплаты для населения будет выделено $500 млрд. А если финансовый кризис затянется, власти повторно раздадут по тысяче долларов каждому американцу.

Напомним, депутат Госсобрания Республики Алтай от КПРФ Мария Демина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по мерам поддержки населения и бизнеса в период всеобщих апрельских «каникул». В своем видеобращении она рассказала, что предложенная правительством помощь может породить голод, и предлагает решить проблему путем более весомых преференций и выплат.

Депутат полагает, что необходимо освободить малый и средний бизнес от уплаты налогов сроком до шести месяцев. Также она считает, что государство должно взять на себя часть забот работодателей по выплате жалований тем, кто занят в сфере малого и среднего предпринимательства. Так, власти, по ее мнению, должны оплатить две трети от суммы беспроцентных кредитов, которые возьмут россияне. Более того, депутат предлагает также оказать финансовую поддержку и самим гражданам в размере средней зарплаты по стране – 50 тысяч рублей, а каждому ребенку — по 10 тысяч рублей.