Дочь боксера Флойда Мейвезера оказалась в тюрьме после нападения с холодным оружием

Дочь легендарного американского боксера Флойда Мейвезера-младшего Айянна была арестована в США по подозрению в нападении с ножом на женщину, сообщает TMZ.

У 19-летней девушки произошел конфликт личного характера с подругой рэпера NBA YoungBoy Лапаттрой Лашай Джейкобс у него дома. Стычка продолжилась в кухне, где Мейвезер ударила Джейкобс ножом, но пострадавшая не почувствовала боли, после чего нападавшая нанесла еще один удар, но уже другим ножом.

Когда на место прибыла бригада скорой помощи, Джейкобс лежала на полу, она была доставлена в больницу, о ее состоянии не сообщается. Сейчас Мэйвезер находится в тюрьме округа Харрис (штат Техас).

Флойд Мейвезер – боксер, который не проиграл на профессиональном ринге ни одного боя: 50 побед (27 – нокаутом) в 50 поединках.