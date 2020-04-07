Новые меры: Эрдоган закрыл 31 город на въезд и выезд

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на заявления турецкого президента, который вчера выступил в прямом эфире.

Новые меры:

Гражданам младше 20 лет запрещено входить на улицу.

В 31 городе закрыты въезды и выезды. (Эрдоган сказал большие города и Зонгулдак, сами города не назвал… по статусу «большого города» названия ниже — поясняет автор канала)

Введено обязательное ношение масок в закрытых общественных местах.

В отношении тех, кто не придерживается «социальной дистанции» — расстояние в три шага — будет применен административный штраф.

Список закрытых городов согласно автору телеграм-канал «Повестка дня Турции»:

Стамбул, Анкара, , Измир, Анталья, Адана, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдак.

Между тем, напомним, в Турции вчера было зафиксировано ещё 69 смертей от коронавирусной инфекции, а также прибавилось более двух тыс. семисот заболевших.