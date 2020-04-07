7 апреля 2020 отмечается Благовещение

Благовещенье, или Благовещение Пресвятой Богородицы – из ряда самых важных на Руси праздников – напоминание о дне, когда архангел Гавриил известил Деву Марию, что она родит Сына Божия.

7 апреля 2020 — какой православный праздник сегодня

Поскольку Благовещение приходится на Светлую Седмицу (Великий пост), то отмечают его от 1 до 3 дней. Редко бывает Кириопасха, праздник двойной, когда Пасха совпадает с Благовещеньем. Прошлый раз такое случилось в 1991 году, следующий раз произойдет только в 2075 году. Любопытно то, что, даже если Благовещенье приходилось на Страстную пятницу, пост все равно чуть-чуть отходил в сторону — и пекли праздничные пироги с капустой или рыбой — кулебяки.

Также на Благовещение приходится празднование третьей встречи весны (Сретенье – первая, Сороки — вторая). Этот день полагалось проводить без какой бы то ни было работы, любой труд – грех. Про это есть поговорка: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют».

Считали, что и звери тоже справляют Благовещенье, и если, к примеру, какая-нибудь птаха заспит утреню да примется гнездо вить, то несколько дней будет наказана: как ни бьет крыльями, а взлететь не сможет.

Благовещенье почитался и как птичий праздник, потому торговцы и ловцы в этот день распродавали свой улов, а люди отпускали птиц на свободу, тем стараясь заслужить птичье ходатайство за себя перед богом.

Верили, что Бог давал земле на Благовещенье свое благословение, осеняя им все, что на ней произрастает, с чем и связана традиция освящать на Благовещенье семена, приготовленные для сева.

Приметы на Благовещение

Считается, что если к Благовещению еще есть снег, то стоит ждать морозов еще сорок дней.

Благовещенье без ласточек пророчит холодную весну. А если 7 апреля идет дождь, то лето будет засушливым.

Также на Благовещение якобы можно заметить особый блеск во время восхода солнца.

Что нельзя делать в Благовещение

Считается, что в этот день все мирские дела лучше отложить. Исключением является выпечка просфор — пресного церковного хлеба.

Также ранее считалось, что на Благовещение нельзя зажигать открытый огонь в доме. Наказанием мог стать пожар.

В 2020 году в праздник есть и объективные запреты, связанные с пандемией коронавируса. Прихожанам советуют не посещать церкви из-за риска заразиться вирусом.