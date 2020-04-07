В Сирии разбомбили колонну американских военных

На востоке Сирии разбомбили колонну американских военных – есть погибшие и раненые.

Несколько часов назад средства массовой информации сообщили о том, что неизвестные осуществили нападение на колонну американских военных в провинции Хасака после того как американские бронеавтомобили попытались войти в западную часть арабской республики. В результате ракетного обстрела, погиб как минимум один американский военнослужащий, в то время как еще, по меньшей мере, пятеро получили серьёзные ранения, в результате чего были экстренно эвакуированы.

Учитывая тот факт, что в данном районе находятся иранские военные и члены организации «Катаиб Хезболла», специалисты полагают, что за нападением на американских военных стоят именно эти силы, хотя на текущий момент ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за ракетную бомбардировку американской военной колонны.

«Один солдат Вашингтона скончался, еще несколько получили травмы в результате нападения в сирийской провинции Хасака. Об атаке сообщила в воскресенье, 5 апреля, арабская газета Al Hayat. Информация о смерти американца распространилась в социальных сетях. Ни средства массовой информации Соединенных Штатов, ни Пентагон никак не прокомментировали публикацию издания. По данным источников газеты, транспорт Соединенных Штатов Америки HMMWV был подорван «снарядом» в южной части провинции, без точного указания места и описания каких-либо подробностей», — проинформировали военные журналисты.

Специалисты полагают, что нападение на американскую военную колонну произошло во время попытки обходными путями проникнуть в западную часть Сирии.

Бои в Идлибе 07.04.2020, последние новости

В воскресенье Сирийская арабская армия нанесла массированный ракетно-артиллерийский удар по пункту сбора боевиков в районе Джабаль аз-Завия. Этим Дамаск хочет напомнить джихадистам, что срок ультиматума истек и необходимо предпринять соответствующие действия.

5 апреля около полудня в северо-западной части сирийского Большого Идлиба прогремела серия мощных взрывов. По данным Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), их источником стала детонация склада боеприпасов, спрятанного в гражданском здании в центре города. По сообщениям, владельцем этого арсенала является местный торговец оружием, известный как Абу Рида аль-Суси.

В результате взрывов было ранено восемь человек, в том числе три члена организации «Белые каски». Один из раненых находится в критическом состоянии.

Турция разместила 56-й наблюдательный пост на западе региона. Он был установлен поблизости от населенного пункта Аль-Бурнас. В минувшее воскресенье неподалеку от него были возведены еще три КПП.

Также поступала информация о прибытии нового турецкого конвоя о стройматериалами. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что он проследовал в направлении трассы М-4. Отмечалось, что бетонные блоки будут использоваться в возведении дополнительных блокпостов.

Оппозиционные медиапорталы публиковали сообщения о потерях армии САР в живой силе. Боевики заявили о гибели сирийских солдат под Саракибом. Тем не менее официальные новостные порталы эти данные не подтверждали.

В целях наблюдения за линией разграничения сил правительственные войска прибегли к использованию разведывательных дронов. Беспилотники были замечены в южных районах провинции.

Во второй половине дня произошел взрыв вблизи населенного пункта Сфухон на юге Идлиба, передавало информагентство SOHR. Детонировала одна из ранее заложенных боевиками мин, в результате чего погиб полевой командир бандформирования «Ахрар аш-Шам».

Обзор карты боевых действий в Сирии на 7 апреля 2020

Оперативная обстановка в Сирии за минувшие выходные заметно осложнилась. На западе Алеппо турецкие военные обстреляли позиции ВС САР. В Идлибе сирийская армия начала наносит удары по опорным пунктам джихадистов, не желающим покидать буферную зону вдоль трассы М-4. В Хасаке произошла вооруженная стычка между проправительственными силами и сотрудниками курдской службы безопасности. Турецкая артиллерия продолжает наносить удары по северной части Ракки.

В субботу в городе Камышлы группа военнослужащих «Национальных сил обороны» (NDF) открыла огонь по машине с сотрудниками курдской службы безопасности «Асайиш». Причиной инцидента стало то, что курды не убрали по требованию свое оружие, направив его на людей.

После предупредительных выстрелов в воздух обе стороны открыли огонь на поражение. В результате перестрелки один сотрудник «Асайиш» был убит и один получил ранение. Кроме того повреждена машина курдских полицейских.

Для разбирательства конфликта был вызван патруль российской военной полиции, однако, курды не стали его дожидаться, быстро ретировавшись с места инцидента.

В течение минувших выходных боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в районе Маадан похитили 8 человек. После пыток террористы казнили захваченных лиц в районе Бадья-ат-Тебни.

Кроме того «черные» совершили несколько нападений в восточной и центральной частях Сирии. Боевики ИГ использовали в своих интересах вспышку коронавируса, из-за чего сопровождение конвоев было уменьшено.

Охрана нефтяного месторождения Аль-Омар и перерабатывающего комплекса Коноко, которой занимаются американские военные и члены «Сирийских демократических сил» (SDF), испытывает недостаток припасов. Снабжение стало затруднено из-за наводнения. В связи с этим международная коалиция была вынуждена задействовать военно-транспортные самолеты С-130 «Геркулес» для доставки грузов.