Бориса Джонсона перевели в реанимацию

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Henry Nicholls/Reuters

Прмерьер-министр Британии Борис Джонсон переведен в отдеделение реанимации, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.

Как говорится в завлении, Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба временно исполнять его обязанности.

Ранее 6 апреля Джонсон был доставлен в госпиталь из-за непроходящих симптомов коронавируса. Премьер находится в самоизоляции с 27 марта.

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