Бориса Джонсона перевели в реанимацию

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Henry Nicholls/Reuters
Прмерьер-министр Британии Борис Джонсон переведен в отдеделение реанимации, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.
Как говорится в завлении, Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба временно исполнять его обязанности.
Ранее 6 апреля Джонсон был доставлен в госпиталь из-за непроходящих симптомов коронавируса. Премьер находится в самоизоляции с 27 марта.
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