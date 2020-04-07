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Губернатор Кировской области и экс-глава Росреестра Игорь Васильев, КГБ

Максим Блинов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/637/12102637/upload-RIAN_3166425.HR-pic905-895x505-69313.jpg" alt="Подозреваемого во взяточничестве вице-губернатора Кировской области уволили из-за утраты доверия" /></p> <p>

Губернатор Кировской области Игорь Васильев уволил подозреваемых в коррупции вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина в связи с утратой доверия, сообщает ТАСС.

«Вице-губернатор и министр лесного хозяйства освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия с 6 апреля», — сказал Васильев.

По его словам, проверки со стороны администрации губернатора в отношении уволенных уже начались, об их результатах главе Кировской области доложат лично.

Ранее вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко был задержан при получении части взятки в 3,4 млн рублей. Ему вменяют создание преступного сообщества с целью коррупционного обогащения.

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