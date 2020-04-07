Как проходит чемпионат Китая по боям сверчков

Каждый год, с августа по октябрь, в 25 самых крупных городах Китая проходят отборочные чемпионаты по боям сверчков. Победители соревнований (а если быть точнее, их хозяева) отправляются на национальный чемпионат в Пекине. Эти бои — одно из самых серьезных ежегодных событий в Китае. На фото: сверчки на рынке в Пекине ждут покупателей (Kim Kyung-hoon / Reuters).

Любители сверчковых боев утверждают, что история этого вида состязаний насчитывает более тысячи лет. У сверчковых боев сложная судьба: когда-то они были законодательно запрещены в Китае. Сегодня на соревнования съезжается множество людей со всех уголков страны.

Видео. Бои сверчков в Китае

Каждый боец живет недолго — чуть менее трех месяцев, и осенью достигает расцвета своих сил. В 2013 году на национальный чемпионат в Пекине приехало более 20 команд из всех провинций Китая.

На фото: покупатели выбирают сверчков на рынке в Пекине

Правила боя — даже у таких необычных соревнований существует определенный свод правил — практически не поменялись с XIII века. Насекомых после тщательного взвешивания делят на разные весовые категории и кладут в контейнер к потенциальному противнику. Хозяева щекочут усы своим питомцам с помощью палочки или соломки, пока те не придут в соответствующее боевое настроение и не покажут свои жвала. Когда противники достаточно раздражены для драки, судья отодвигает небольшую панель, разделяющую бойцов. Бой идет всего несколько секунд, после чего поверженный сверчок обращается в бегство.

К счастью для поклонников этих музыкальных насекомых, во время битвы они практически не травмируют друг друга. Проигравший сверчок на сутки перестает быть агрессивным, но поговаривают, что существует хитрость, позволяющая снова отправить своего питомца в бой, — для этого достаточно подкинуть его вверх, чтобы он попытался взлететь и таким образом приободрился после поражения.

«Лента.ру» предлагает посмотреть, как прошел пекинский чемпионат по этому древнему развлечению, и познакомиться со сверчками одного из любителей подобных соревнований, водителя грузовика Мань Чжиго.

Покупатель выбирает сверчков на рынке в Пекине

Покупатель выбирает сверчков на рынке в Пекине

Продавец сверчков показывает, как за ними правильно ухаживать

Судьи готовят сверчков к бою — взвешивают их и распределяют по категориям

Судья проверяет весы для сверчков

Хозяин сверчков кормит их перед боем

Участники боя дразнят сверчков при помощи прутиков из соломы

Уличные сверчковые бои

Участник сверчковых боев, владеющий более чем 200 сверчками, наблюдает за другими участниками

Зрители окружают стол, на котором проходят бои сверчков

Сверчков трогают за усики соломенными прутиками, чтобы раздразнить их и заставить атаковать друг друга

Сверчки во время боя

Сверчка тренируют при помощи соломенной палочки. Сверчки живут в домике с местом для еды и сна

Хозяин сверчков показывает питомцев друзьям

Мань Чжиго готовит еду для 70 своих сверчков

Мань Чжиго тренирует сверчков, стравливая их друг с другом

Мань Чжиго гордится своими сверчками: его любимый сверчок в 2004 году выиграл Национальный чемпионат по сверчковым боям

Сверчок сидит на сетке для ловли насекомых

Дата: 27.10.2015