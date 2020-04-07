«Истинные арийцы»: существуют ли они

Многие европейские и восточные языки близки между собой. Все они принадлежат к единой «арийской» или индоевропейской языковой семье. Однако историки до сих пор спорят, существовали ли «арии» на самом деле.

Арийская этимология

Арии — древние народы Индии и Ирана, говорившие на арийских языках, входящих в индоевропейскую языковую семью. Этимология их самоназвания весьма загадочна. В XIX веке была выдвинута гипотеза о том, что этноним «арий» произошел от слов «кочевник» или «земледелец». Уже в XX веке ученые считали, что индоевропейское ar-i̯-o— означает «тот, кто гостеприимен к ari», а «ari» можно перевести с древнеиндийского как «друг» или, наоборот, «враг» (противоположное значение одного и того же слова или родственных слов свойственно для древних языков).

Объединяющим значением также может быть «соплеменник из чужого клана», так как он мог быть и другом, и врагом. Таким образом понятие «арий» обозначало человека, входящего в этническую совокупность различных племен ариев. Гипотезу подтверждает наличие в ведическом пантеоне бога Арьямана, отвечающего за дружбу и гостеприимство.

Другой вектор этимологических изысканий приводит нас к иному значению слова «арий» — «свободнорожденный» и «знатный», которое пришло из семитских языков. Возможно, что рудименты этого слова сохранились в древнеирландском языке, в котором «aire» переводится как «знатный» или «свободны», а также в некоторых других.

Откуда пришли арии

Последние исследования показывают, что древние праарии изначально были единым народом, и только во втором тысячелетии до нашей эры разделились на две ветви — иранскую и индоарийскую. Само слово «Иран» имеет связь со словом «арийский», и означает «земля ариев». При этом важно учитывать, что современный Иран является лишь небольшой областью на карте тех огромных территорий, что занимали древние иранские народы: Иранское плато, Средняя Азия, Казахстан, степи к северу от Кавказа и Черного моря и другие. Кроме того, общность индоарийской и иранской ветвей доказывает схожесть священных текстов — иранской Авесты и индийских Вед. На сегодняшний день существует несколько версий о том, откуда пришли арии.

Если верить лингвистической гипотезе, арии мигрировали в Индию и осели там примерно в 1700—1300 гг. до нашей эры. Версия основывается на изучении древних языков и обычаев, отраженных в исторических ах. Лингвистика показывает, что Индия не была родиной ариев — как правило, в регионе происхождения какой-либо языковой семьи присутствует множество различных языков и диалектов той же семьи, а в Индии наличествует только одна индоарийская ветвь языков. В Центральной и Восточной Европе, напротив, существуют сотни разновидностей индоевропейских языков. Логично предположить, что именно здесь зародилась индоевропейская семья языков и народов. К тому же, придя в Индию, арии столкнулись с коренным ее населением, разговаривающих на языках другой семьи, к примеру, на мунда (аустроазиатская семья) или дравидском — языках, из которых были взяты архаичные заимствования в санскрите.

Наиболее признанная на данный момент — курганная гипотеза. Согласно ей, прародиной индоевропейцев были волжские и причерноморские земли, на которых археологами зафиксирована ямная культура. Ее представители первыми построили боевые колесницы, что позволило им захватывать все большие территории и распространить свое влияние на весь евразийский материк.

Псевдонаучные спекуляции

Помимо академических версий есть и десятки фантастических: что арии, на самом деле, жители мифической Гипербореи, пришедшие из Заполярья; что они являются непосредственными предками немцев, русских или кого-то еще. Как правило, такие теории пользуются спросом среди националистически настроенных сообществ для выстраивания псевдоистории определенного народа Основная цель, «продлить» историю своей страны.

Культура ариев

Арии или индоиранцы оставили богатое культурное наследие. Кроме важнейшего письменного наследия, такого, как Веды и Авеста, более поздник Махабхарата и Рамаяна, арии оставили и памятники материальной культуры. Изначально полукочевой народ, они уделяли основное внимание разведению коров и коней. Основным оружием ариев были стрелы. Этому народы были знакомы системы орошения, ковка медных и золотых изделий.

Семья ариев была патриархальной, в каждой семье были помимо главы семьи другие члены, рабы и скот. Семьи объединялись в роды, общины и племена, иногда враждующие между собой. Та трехклассовая социальная система, что получила распространение в древнеиранских и индийских обществах, не была также сильно развита у ариев, однако, основные ее черты присутствовали. Верхушку иерархии составляли жрецы, будущие брахманы, и аристократы-кшатрии, повелевающие простым народом. Арии были воинственным народом, добывающим земли в поисках новых угодий и пастбищ.

Происхождение

Происхождение рас до XIX века было исторической загадкой. Однако в начале века ученые открыли общность многих европейских языков с языками Индии и Ирана. Все эти языки назвали арийской языковой семьей — впоследствии она станет называться индоевропейской. Самоназвание народов древних Индии и Ирана — арии, было ошибочно понято как общее название всех индоевропейских племен, а археологи вскоре нашли так называемую ямную культуру, которая, благодаря строительству боевых колесниц, быстро расширила свое языковое, культурное и политическое влияние с небольшого участка в границах некоторых земель современной Польши, Украины и юга России до масштабов целой империи — от Португалии до Шри-Ланки.

Несмотря на то, что никакой отдельной расы арийцев не существовало, а смешение физиологических признаков с лингвистическими было лженаучным (к носителям индоевропейских языков относились весьма различные между собой народы Таджикистана, Персии, цыгане и даже ведды, которые являются австралоидами), ученые стали считать, что общность языков равна общности расовой. Известная ошибка немецкого исследователя Макса Мюллера, нечаянно сославшегося на несуществующую «арийскую расу», повлекла за собой распространение в научном мире мнения о существовании расы арийцев, а в дальнейшем и возникновение нацистских расовых теорий.