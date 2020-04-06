Сбербанк рассказал графике работы своих отделений Алтайском крае

Все отделения Сбербанка в Алтайском крае будут работать в штатном режиме 6 и 7 апреля. Об этом сообщается в официальном сообщении организации.

Несмотря на то, что 6 и 7 апреля в России по указу президента являются выходными, как и весь месяц, отделения Сбербанка в Алтайском крае будут работать в штатном режиме – по обычному графику понедельника и вторника. Режим работы также не изменят и передвижные пункты кассового обслуживания. Банкоматы и платежные терминалы в местах круглосуточного обслуживания весь апрель будут работать в стандартном режиме.

Режим работы конкретных офисов банка можно уточнить на официальном сайте Сбербанка, в мобильном приложении или по телефонам поддержки: 900 (для мобильных телефонов, звонок бесплатный), 8-800-555-55-50 (для звонков из регионов РФ бесплатно).

По словам управляющего алтайским отделением Сбербанка Антона Милютина, организация внимательно следит за ситуацией и не наблюдает изменений в поведении клиентов банка. «Решение вывести в работу всю филиальную сеть обусловлено нашей готовностью к обслуживанию с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности», — заверил управляющий.