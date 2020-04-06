Вакцина от Коронавируса — ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК?

Новости про вакцину от коронавируса появляются с завидной регулярностью. Фонд РокфеллераУже сейчас пишут статьи и фантазируют на тему того, можно ли будет после пандемии пускать невакцинированного человека на самолёт. А Дания уже приняла закон, который позволяет правительству заставлять граждан получать коронавирусную вакцину в принудительном порядке, хотя они пока даже не знают ни состава этой вакцины, ни когда она будет создана. Но к каким выводам можно прийти, если исследовать этот вопрос комплексно?Давайте посмотрим.В 2019 году ВОЗ определила антипрививочников как одну из 10 самых больших угроз для здоровья в мире. С этого момента война с критиками системы вакцинации начала резко набирать обороты. По факту была введена планетарная цензура на эту непростую тему. Гугл, Фейсбук, Твиттер, Ютуб, Пинтерест, Вконтакте — все они так или иначе приняли меры против критиков вакцинации. То есть помимо логичных вопросов об осложнениях или составе вакцин, теперь даже нельзя задумываться над таким простым и ни капли не конспирологическим вопросом, как максимизация прибыли фармацевтических корпораций. Ведь максимизировать прибыль очень просто, если твой вассал — Всемирная Организация Здравоохранения, а критикующие материалы даже в цифровую эпоху, в век информации, подрезать тотальной цензурой. Кстати, многие до сих пор наивно считают ВОЗ важнейшей глобальной структурой, заботящейся о здоровье каждого жителя планеты. Но, к сожалению, реальность очень далека от такой картинки. В далёком 2005-м в мировых масштабах прозвучал первый сигнал тревоги, призвавший спасаться от новой «смертельной угрозы», больше известной как птичий грипп. Все тогда говорили об огромной скорости распространения новой заразы, а ВОЗ твердила о необходимости покупать вакцину определенных производителей. По чистой случайности незадолго до этого ВОЗ пригласила в руководство в качестве советников и консультантов представителей ведущих мировых фармацевтических концернов.Помимо этого, в Устав ВОЗ в нулевые годы были внесены некоторые любопытные изменения. Изначально Организация могла лишь выдавать международному сообществу «рекомендации». Поправка 2005 года позволяет ВОЗ в чрезвычайных ситуациях (при тех же пандемиях) издавать не «рекомендации», а «приказы», обязательные к исполнению всеми странами. Недаром некоторые специалисты сегодня называют ВОЗ частью мирового правительства. Также сняты существовавшие ранее в документах ВОЗ критерии (например, такой, как процент смертности среди инфицированных), позволяющие объявлять появление и распространение вируса «пандемия». То есть с тех пор ВОЗ сама стала решать, началась пандемия, или нет.

Затем была следующая афёра.Около 18 миллиардов долларов — такую прибыль фармацевтические концерны получили на бренде “свиной грипп”. Паника была инсценирована, чтобы заставить людей бояться. Театр с закрытием детских садов и школ, запретом массовых мероприятий начался с Мексики, хотя даже там и правительство, и люди уже в мае 2009 года поняли, что на самом деле все было не так страшно. Но ВОЗ как раз в этот момент объявила пандемию, и процесс закрутился уже в мировом масштабе. При этом были и те, кто против, на одном из совещаний ВОЗ в Женеве представители десятков стран мира заявили о своем несогласии с объявлением пандемии. ВОЗ тогда взяла паузу на раздумья, но своего решения не изменила. Европейские государства закупили огромный объем вакцины, большая часть которой так и не была использована. В итоге, Франция отдала 91 миллион из 94 миллионов доз в распоряжение ВОЗ для передачи в развивающиеся страны. Великобритания — 60 миллионов доз. Так же поступили Германия и Норвегия.Отчего такая щедрость? Возможно, что срок хранения вакцины подходил к концу, а может быть, обнаружились побочные эффекты. Важно не это, а то, что государствам третьего мира, как говорится, не привыкать. В 2004-м году южные штаты Нигерии уже бойкотировали навязанную им вакцинацию. Образцы вакцины были проверены деканом факультета фармацевтики, нигерийским доктором Харуна Каина. И оказалось, что вакцина содержала эстрадиол, форму женского гормона эстрогена. В общем, приводила к бесплодию. Нечто похожее уже происходило в семидесятых годах прошлого века. Фонд Рокфеллера совместно с ВОЗ финансировал исследования противостолбнячной и других вакцин, предназначенных для бедных стран. Об этом мы уже рассказывали в этом выпуске.Но перенесёмся в наши дни. И отметим один такой интересный факт — разработка вакцины от коронавируса началась задолго до эпидемии. Концерн Бритиш Аменикан Табакко в 2013 году принял в совет нового члена совета директоров. Якобы для научных исследований.