ТОП-7 конструкций старинных замков до их превращения в руины

Как много на нашей планете заброшенных сооружений, которые в свое время радовали глаз и были настоящим украшением той или иной местности. Но время, войны и пожары ничего не щадят на своем пути, и теперь вместо былой роскоши помпезных замков остались одни руины.Чтобы исправить досадную реальность, компания Budget Direct в тесном сотрудничестве с профессионалами создали цифровые реконструкции, благодаря которым любой желающий может отправиться в путешествие по несуществующим дворцам, не вставая с кресла. Компания Budget Direct, совместно с профессионалами создали цифровые реконструкции развалин самых известных средневековых замков Европы. | Фото: budgetdirect.com.au.Учитывая сложную ситуацию в мире и невозможность путешествовать в реальности, стоит обратить внимание на виртуальные реконструкции, любезно предоставленные компанией Budget Direct, которая совместно с группой историков, дизайнеров и архитекторов создала уникальные цифровые модели полуразрушенных старинных замков Европы. Как выглядели старинные замки до того, как превратились в руины: виртуальные путешествия. | Фото: budgetdirect.com.au.На данный момент в их коллекции собрано 7 самых известных замков, но руководство обещает на этом не останавливаться и создавать новые виртуальные туристические маршруты, включая больше интересных исторических объектов.

1. Замок Самобор на вершине холма Tepec в Самоборе (Хорватия)

Все, что осталось на месте величественного замка-дворца в Самоборе (Хорватия). | Фото: tripadvisor.ru/ ru.wikipedia.org.Историческая справка: Замок Самобор возводился сторонниками короля Богемии (на тот момент земли Чехии и части Германии) Оттокара II еще в 1260-1264 гг. Строительство закончилось именно в тот период, когда Оттокара II воевал с Иштваном V (венгерским королем) за спорное герцогство Штирия. Поскольку силы были неравны, войско короля Богемии было разбито и часть захваченных земель отошла князю Окичу и новенький замок в том числе. Хотя замком (в понимании современного человека) его назвать можно условно, ведь в те времена такого рода объекты возводились в виде неприступной крепости. Развалины и цифровая реконструкция замка Самобор (Хорватия). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.За несколько столетий существования он много раз перестраивался, «обрастал» новыми объектами, в нем одни за другими сменялись именитые владельцы, считая его своим родовым гнездом. Замок всегда принадлежал знати вплоть до периода, когда его выкупил муниципалитет города Самобор, в котором он и находится. Но хозяйствование властей, начиная с 1902 г., оказалось фатальным для исторического объекта. До наших дней «дожили» только впечатляющие руины, которые и взяли за основу авторы проекта по цифровой реконструкции. Хотя в градостроительном комитете и существует проект реального восстановления замка-крепости, но пока мы можем наслаждаться его виртуальным обликом.

2. Замок-крепость Шато-Гайар в Лез-Андели (Франция)

Цитадель Шато-Гайар – одно из первых фортификационных сооружений, созданных по принципам концентрического замка и навесных бойниц. | Фото: france-guide.livejournal.com/ sweet-travel.com.ua.Уникальный в своем роде замок Шато-Гайар (Château Gaillard) был возведен в долине реки Сены на холме высотой 90 м. еще во времена легендарного короля Ричарда Львиное Сердце (1196—1198 гг.). Несмотря на то, что замок-крепость возводили ради защиты нормандских земель от посягательств французского короля Филиппа II, буквально через 6 лет эта территория была захвачена. Несколько раз крепость пребывала то в руках англичан, то отвоевывалась французами, но в конце Столетней войны власть закрепилась за Францией. Руины и цифровая реконструкция замка-крепости Шато-Гайар в Лез-Андели (Франция). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.Много лет замок служил местом ссылки для одних монарших особ, а для других – был местом укрытия. Со временем цитадель, потрепанная несколькими осадами и вечными войнами, потеряла стратегически важное значение и перестала быть резиденцией знати. В 1599 г. король Франции Генрих IV, основатель знаменитой династии Бурбонов, отдал приказ о ее разрушении. Лишь в 1862 г. оставшиеся после разборки руины признали историческим памятником и с тех пор охраняются законом.

3. Замок Данноттар в Стоунхейвене (Шотландия)

Замок-крепость Данноттар – самая неприступная крепость Шотландии (Стоунхейвен). | Фото: wings-of-inspiration.ru/ masterok.livejournal.com.Средневековый замок Данноттар (Dunnottar Castle) расположен на восточном побережье Шотландии недалеко от города Стоунхейвена, что в Шотландии. Первые сведения об этой неприступной крепости датируются 681 годом, хотя облик, который специалисты восстановили сейчас, обрела только в 1100 году. Такое долголетие и многовековая востребованность цитадели объясняется тем, что фортификационное сооружение находится на высоком и неприступном утесе. Руины и цифровая реконструкция замка-крепости Dunnottar Castle (Шотландия). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

Учитывая неприступность и стратегически важное месторасположение, король Англии Вильгельм I превратил крепость в административный центр государства, чем привлек к замку особое внимание. Это сыграло фатальную роль для Данноттара, для многих он превратился в лакомый кусочек из-за расположения в нем королевской казны.

4. Замок Ольштын в Ольштыне (Польша)

Замок Ольштын на протяжении нескольких веков был надежным оплотом земли польской.| Фото: rech-pospolita.ru/ dimon-porter.livejournal.com.Замок Ольштын (Olsztyn Castle), расположенный в Силезском воеводстве, является памятником средневековой фортификационной архитектуры Польши. Первое упоминание об этой цитадели датируется 1306 г., хотя точной даты создания не известно. Руины и цифровая реконструкция замка-крепости Ольштын (Ольштын, Польша). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.Несколько раз замок переходил от одного князя-завоевателя к другому, пока в 1656 г. во времена вторжения шведов он был полностью разрушен.

5. Замок Менло в Голуэй (Ирландия)

Menlo Castle – один из самых романтичных замков Ирландии привлекает толпы туристов даже живописными развалинами. | Фото: sobennov.ru/ dreamstime.com.Замок Менло (Menlo Castle) — родовое поместье воинствующего клана Каделл, расположен в деревушке Менло, неподалеку от города Голуэй и реки Корриб. Его строительство велось несколько десятилетий и в итоге к XVI в. он превратился в мощную крепость-город, который окружает 14 крепостных валов с бойницами и массивными воротами. Много лет он считался одним из самых процветающих городов графства Голвей, активно занимающихся обширной торговлей не только внутри государства, но и с другими странами. Живописные руины и цифровая реконструкция романтического замка Менло в графстве Голуэй (Ирландия). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.Такое процветание вызывало зависть у менее удачливых кланов, поэтому замок подвергался не одному нападению и даже осадам, но люди, живущие в нем, и само фортификационное сооружение серьезно не пострадали. Несмотря на то, что войны и разрушения обошли замок стороной, жуткие легенды, романтические истории и таинственные смерти преследовали его обитателей несколько столетий подряд. Как стало известно авторам Novate.Ru, даже тогда, когда неприступная крепость превратилась в живописные руины (после грандиозного пожара в 1910 г.), рок не покидал потомков клана Блейк.

6. Крепость Спишский Град в Спишске-Подградье (Словакия)

Величественные развалины внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: vilingstore.net/ daeu.eu.Спишский Град является самым большим и величественным замком-крепостью Словакии. Несколько уровней оборонительного сооружения образует мощную крепость, возвышающуюся на вершине 200-метровой горы, венцом которой стал Верхний замок, построенный еще в XIII веке. Сорокаметровые стены отражали не одно нападение и выдержали несколько многомесячных осад. На протяжении нескольких веков каждый властелин этого неприступного города всеми силами пытался усилить фортификацию крепости и обзавестись собственным дворцом. Развалины и цифровая реконструкция самого крупного замка Словакии Спишский Град (Спишске-Подградье). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.Со временем крепость превратилась из цитадели в торговый городок, который в начале XVIII в. был покинут, а после сильнейшего пожара в 1780 г. превратился в руины.

7. Замок Поенари в Валахии (Румыния)

Замок Поенари в Валахии многие путеводители указывают, как «Настоящий замок Дракулы» (Румыния). | Фото: siviaggia.it/ recorriendocastillos.com.Замок Поенари (Cetatea Poenari), возвышающийся над каньоном реки Арджеш на одной из скал вблизи горной гряды Фагараш, что в Румынии, навевает животный ужас и страх уже не одно столетие. Дошедшие до наших дней развалины румынской средневековой крепости, связывают с именем знаменитого графа Дракулы. Только по этой причине миллионы туристов устремляются к этой цитадели, чтобы прикоснуться к тайнам изолированного от всего мира замка и пощекотать себе нервы. Развалины и цифровая реконструкция замка Поенари, принадлежащего графу Владу III Цепешу (Дракуле). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.Неприступная крепость была возведена в XIII веке, но когда и кем она строилась, до сих пор неизвестно. Зато все знают, что в XV в. прославившийся на весь мир (благодаря жутким легендам) Влад III Цепеш ее кардинально переделал и основательно укрепил. С тех пор замок Поенари стал одной из основных резиденций зловещего графа. На данный момент эти руины во многих путеводителях числятся как «Real Dracula Castle», что означает «Настоящий замок Дракулы» как бы в противовес замку Бран.