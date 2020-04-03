Лор развенчала три популярных мифа об отите

Отитом называется воспалительный процесс в ухе. С ним, как и с любым другим заболеванием, связано очень много мифов. Лор-сурдолог Патимат Шугаибова развенчала самые распространенные из них.Читайте на Информинг.Ру: Названы 6 вещей, после прикосновения к которым надо сразу мыть рукиБольшинство людей считают, что отит всегда сопровождается болью в ухе, но это не так, говорит врач. Особенно трудно болезнь диагностировать самостоятельно в детей. Многие родители жалуются на то, что ребенок не желает их слушать из-за своего упрямого и несносного характера. Но на самом деле малыш может плохо столкнуться с дискомфортом в ухе и начать плохо слышать, но при этом еще и не умеет это объяснить. Подобное может указывать на наличие жидкости или воспаления за барабанной перепонкой, говорит врач. Причины такого отита могут быть разные: от наличия аденоидов до неправильного промывания носа. Но не стоит надеяться, что проблему удастся решить самостоятельно капельками – без консультации врача здесь не обойтись!

Второй распространенный миф об отите – всегда сниженный слух. И это неправда, так как во многих случаях заболевание на это никак не влияет. Третий миф. Отит – заболевание, которое лечится купленными в аптеке капельками. Самый опасный миф, так как заболевание это очень серьезное. Отит всегда опасен осложнениями, предостерегает врач. В некоторых случаях без оперативного вмешательства просто не обойтись. Самое распространенное осложнение отита – потеря слуха.«При длительном экссудативном отите, если за барабанной перепонкой долгое время находится жидкость, нервные клетки, которые перенаправляют звук в нерв, а затем в центр слуха в головном мозге, постепенно перестают получать питание. А это опасно необратимыми изменениями», — предупредила Патимат Шугаибова.Потому так важно вовремя обращаться в больницу и выполнять назначения врача. Яндекс Дзен