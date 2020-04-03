Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено. Тем временем, поклонники марки уже начали привозить к нам Palisade в частном порядке – объявления о его продаже появились в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.



Скриншот с Avito.ru

Первый и второй готовы отдать за 4,8 млн и 4,3 млн рублей соответственно. Третий, проехавший 4600 километров, продают за 3,7 млн рублей. «Московский» экземпляр еще не зарегистрирован, а у двух других уже есть по одному владельцу в ПТС.

Из-за того, что Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) у Hyundai Palisade пока нет, для его регистрации в России требуется так называемое свидетельство о безопасности (СБКТС). Судя по открытым данным, всего на эту модель было выдано два СБКТС — в мае и ноябре 2019 года. Обе машины, как уточнили в «Автостат-Инфо», стоят на учете в ГИБДД. Их же, по всей видимости, и выставили на продажу, а третий наверняка поставят на учет в самое ближайшее время.



Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Напомним, мировая премьера Hyundai Palisade состоялась в ноябре 2018 года на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка пришла на смену Grand Santa Fe и стала новым флагманским SUV корейской марки.



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Обладая внушительными габаритами — 4981×1976×1750 мм в длину, ширину и высоту соответственно, кроссовер может похвастаться как семиместным, так и восьмиместным салоном в зависимости от комплектации. Моторную гамму «Палисада» пока представляют только два двигателя — 3,8-литровый бензиновый V6 мощностью 295 л.с. и 2,2-литровый турбодизель на 200 сил. Оба агрегата сочетаются с безальтернативным 8-ступенчатым «автоматом» и передним, либо опциональным полным приводом.